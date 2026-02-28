Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılına ilişkin kira geliri beyan döneminin yarın başlayacağını duyurdu. Belirlenen istisna ve sınırların üzerinde kira geliri elde eden mülk sahipleri, gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart'a kadar verebilecek.

2025 yılı için konut kira gelirlerinde istisna tutarı 47 bin lira olarak uygulanacak. İş yeri kira gelirlerinde ise beyan sınırı 330 bin lira olarak belirlendi. Bu tutarların üzerinde kira geliri elde edenler beyanname vermekle yükümlü olacak.

Aile bireylerinin sahip oldukları taşınmazlardan elde ettikleri kira gelirleri için her bir kişi ayrı ayrı beyanname düzenleyecek. Bir taşınmazın birden fazla kişiye ait olması halinde ise her ortak yalnızca kendi hissesine düşen kira gelirini beyan edecek.

Beyan sonucunda hesaplanan gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilecek. Ödemeler banka kartı, kredi kartı, havale yöntemi, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri üzerinden yapılabilecek. 2025 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin vergiler, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde yatırılacak. İlk taksit ve damga vergisi 31 Mart'a kadar, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar ödenecek.

Sadece konut olarak kiraya verilen taşınmazlardan elde edilen gelirlerde 47 bin liralık istisna uygulanacak. Bu tutarın üzerinde kira geliri elde edenler, beyan ettikleri toplam gelirden istisna tutarını düşerek vergilendirilecek. İstisna sınırının altında kalan konut kira gelirleri için beyanname verilmeyecek. Birden fazla konuttan kira geliri elde edenler istisnadan yalnızca bir kez yararlanabilecek. Ortak mülkiyet halinde ise her bir ortak için istisna ayrı ayrı uygulanacak.

Kira bedelinin düşük gösterilmesi ya da hiç belirlenmemesi durumunda 'emsal kira bedeli' uygulaması devreye girecek. Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkasının kullanımına bırakılması veya kira bedelinin piyasa koşullarının altında kalması halinde emsal kira bedeli esas alınacak. Bina ve arazilerde emsal bedel, yetkili makamlar ya da mahkemelerce belirlenen kira tutarı üzerinden hesaplanacak. Diğer mal ve haklarda ise maliyet bedelinin yüzde 10'u; maliyet bedeli bilinmiyorsa Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen değerin yüzde 10'u dikkate alınacak.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE