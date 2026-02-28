Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Biriminde görev yapan teknik personel ve mühendislerin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, İnşaat Emlak Biriminden sorumlu Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz tarafından il genelinde yapımı devam eden ve planlama aşamasında bulunan eğitim yatırımlarına ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim kurumlarının inşaat ve onarım süreçlerinin zamanında tamamlanmasının, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarına erişimi açısından önem taşıdığını belirtti. Çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi ve sürecin kesintisiz olarak sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantı sonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İnşaat Emlak Birimi ekibine özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE