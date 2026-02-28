Adıyaman Üniversitesi'nde, 2025 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlık süreci kapsamında kalite komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Özdemir başkanlık ederken, Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü organizasyonu tarafından yürütüldü. Toplantıda, 2025 yılı KİDR hazırlık süreci, raporlama takvimi ve yazım esasları ele alındı; kalite komisyonuna bağlı alt komisyonların mevcut yapısı çerçevesinde görev dağılımları yapıldı.
Toplam Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cavidan Gül Varış, KİDR sürecine ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Sunumda, raporlama sürecinde kurumsal veri bütünlüğünün sağlanması, kanıt temelli yaklaşımın güçlendirilmesi ve birimler arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi konuları değerlendirildi.
Toplantı, kalite güvence sisteminin kurumsal düzeyde sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yapılarak sona erdi.
Kaynak : PERRE