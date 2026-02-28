Mustafa Alkayış, 28 Şubat post-modern darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Alkayış, hiçbir gücün millet iradesinin üzerinde olmadığını, halkın sağduyusunun bütün kirli oyunları bozduğunu ve hiçbir dayatmanın milleti boyunduruk altına alamayacağını ifade etti.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Alkayış, 28 Şubat post-modern darbesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada, milletin huzurunu ve seçimle başa gelmiş hükümetleri hedef alan hiçbir girişimin amacına ulaşamayacağını belirtti. Halkın sağduyusunun karanlık odakların emellerini ortadan kaldırdığını dile getiren Alkayış, seçimle gelen hükümetlerin ancak seçimle gidebileceğini ve darbelerin demokrasi ile milli irade anlayışıyla bağdaşmadığını kaydetti.

Meşruiyeti olmayan girişimlerin maddi ve manevi yıkımlara yol açtığını belirten Alkayış, bu tür süreçlerin ülkeye ağır bedeller ödettiğini ve olumsuz etkilerinin giderilmesinin uzun yıllar aldığını ifade etti. Tarih ve millet nezdinde darbecilerin affedilmediğini belirten Alkayış, demokrasi ve milli iradenin herkes için esas alınması gereken ölçütler olduğunu vurguladı.

Alkayış açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı ile post-modern darbe olarak anılan sürecin yıldönümündeyiz. Siyasi partileri kapatan, siyasi yasaklar getiren, gençlerimizin eğitim-öğretim haklarını ellerinden alan ve Milli İradeye müdahale eden 28 Şubat sürecini milletçe çok iyi tahlil etmeliyiz. Aziz milletimiz, iktidarı zorla değiştirmeye çalışanlara karşı geçmişte olduğu gibi günümüzde de muazzam bir dirençle mücadele ederek, kendi cesaret ve ferasetiyle galip gelmiştir. Darbe ile kısa bir süreliğine üstünlük kazandıklarını sananlar, aslında uzun vadede asıl zarara uğrayacak olan kesimdir. Halkımız, her seçimde, darbelerin karşısında olan ve milli iradeyi benimseyenleri desteklemiştir. Bin yıl sürecek denen 28 Şubat süreci, on yıl içinde çürümeye başlamış ve bu darbeye kalkışanlar ise halkımızın vicdanında müebbetle yargılanmışlardır. Milletten beslenmeyen bir unsurun halka rağmen varlığını devam ettirmesi mümkün değildir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamış olan seçimler, bugün artık halkımız tarafından benimsenmiş ve demokrasinin gereği olan çok partili sistem yaşamımızın bir parçası hâline gelmiştir. Darbelerden ve darbeci zihniyetten arındırılmış Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde kalkındırmak ve milli iradenin sarsılmaz gücüyle temellendirilmiş vaziyette gelecek nesillere emanet etmek için canla başla çalışacağız.'

28 Şubat post-modern darbesinin yıldönümünde başta Necmettin Erbakan olmak üzere hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andığını belirten Alkayış, Türkiye'nin önünün açık olduğunu ifade etti. Alkayış, milletin desteğiyle Adıyaman ve ülke genelinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Alkayış, Türkiye Yüzyılı vizyonunun ülke ve millet için yeni bir dönem olmasını temenni ettiklerini belirterek, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE