Ankette 'Hiçbiri' diyenlerin oranı ise yüzde 16,3 olarak ölçüldü.

ASAL Araştırma tarafından Şubat 2026'da 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında katılımcılara 'Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?' sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre isim bazlı dağılımda ilk sırayı yüzde 25,4 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Onu yüzde 15,2 ile Mansur Yavaş, yüzde 10,5 ile Ekrem İmamoğlu izledi.

Sonuçlar şöyle sıralandı:

▪️ Recep Tayyip Erdoğan: %25,4

▪️ Mansur Yavaş: %15,2

▪️ Ekrem İmamoğlu: %10,5

▪️ Selahattin Demirtaş: %6,3

▪️ Özgür Özel: %6,0

▪️ Devlet Bahçeli: %3,9

▪️ Müsavat Dervişoğlu: %3,5

▪️ Ümit Özdağ: %2,7

▪️ Yavuz Ağıralioğlu: %2,1

▪️ Fatih Erbakan: %2,0

▪️ Diğer: %3,0

▪️ Hiçbiri: %16,3

▪️ Fikrim yok/Cevap yok: %3,1

