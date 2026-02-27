Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Üniversitesinde hayata geçirilen Teknokent binasında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyaret sırasında, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş tarafından Teknokent projesinin mevcut durumu ve ilerleyen süreçlerle ilgili detaylı sunum yapıldı.

Teknokent binasının, teknoloji ve inovasyon alanında faaliyet gösterecek girişimcilere ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandığı belirtildi. Projenin tamamlanmasının ardından, bölgedeki girişimcilere, araştırmacılara ve start-up ekosistemine yönelik çeşitli destek mekanizmalarının devreye gireceği ifade edildi.

Adıyaman Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen Teknokent, ekonomik ve bilimsel katma değer üretmeyi hedefliyor. Projenin, Adıyaman'ı teknoloji alanında öncü merkezlerden biri haline getirmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması öngörülüyor. Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, Teknokent'in hizmete girmesiyle birlikte, yerli ve ulusal ölçekte çeşitli projelerin ve iş birliklerinin de yürütüleceğini kaydetti.

Vali Dr. Osman Varol, ziyareti sırasında proje yetkililerinden çalışmaların mevcut durumu, altyapı hazırlıkları ve önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kaynak : PERRE