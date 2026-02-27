Başvurular 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim ve uygulama merkezlerinde istihdam edilmek üzere toplam 903 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Personel alımında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak.

Alım yapılacak kadrolar arasında teknisyen (elektrik, bilgisayar, sıhhi tesisat), koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, şoför, kaloriferci, aşçı, kat görevlisi ve yardımcı hizmet personeli gibi çeşitli unvanlar yer alıyor. Toplam kontenjanın büyük bölümünün destek ve yardımcı hizmet kadrolarından oluştuğu bildirildi.

Personel alımları, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına bağlı farklı illerdeki eğitim ve uygulama merkezlerinde gerçekleştirilecek. Kontenjanların Gümüşhane, Kayseri, Erzurum, Rize, İstanbul'daki bazı merkezler ile Gaziantep başta olmak üzere çeşitli illere dağıtıldığı belirtildi.

Başvurular, 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı platformu üzerinden alınacak. Sonuçların ise 13 Mart 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Alıma ilişkin detaylı başvuru kılavuzunun MEB'in resmi internet sitelerinde yayımlanacağı kaydedildi.

Kontenjan detayları ise şöyle:

