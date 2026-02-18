YKS sistemi değişiyor mu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin ezberden ziyade yorumlama ve analitik düşünme becerilerini ölçecek yeni bir sınav modeli hazırlığında olduklarını geçtiğimiz aylarda açıklamış ve bu açıklamalar sonrası değişikliklerin ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu.

Katıldığı bir TV yayınında Sınav sistemiyle alakalı bir değişiklik olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda öğrencilerin okul dışında ilave bir kaynağa ihtiyaç duymadan eğitim süreçlerini tamamlamalarının hedeflendiğini söyledi.

'Sınavla ilgili hiçbir değişiklik gündemimizde yok'

Okullarda verilen eğitimin yeterli olduğunu vurgulayan Tekin, 'Bizi izleyen gençlerimize bir tek tavsiyem var: Bakın, biz böyle bir parametre ile çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki size, velilerinize, ailelerinize ilave bir külfet getirmeyelim. Dolayısıyla onlardan bir tek isteğim var: Bizim müfredatımız, programlarımız, okullardaki ders kitaplarımız, okullarda bu dersi anlatan öğretmenlerimiz sizler için yeterli.' diye konuştu.

İhtiyaç duyan öğrenciler için destekleme ve yetiştirme kurslarının bulunduğunu hatırlatan Tekin, öğrencilerin eksik gördükleri derslerde okul yönetimine başvurarak ücretsiz kurslardan yararlanabileceklerini belirtti. Ayrıca YÖK ve ÖSYM ile uyumlu çalıştıklarını kaydeden Tekin, Bakanlıkça yapılan LGS sınavının yanı sıra, YKS sınav sorularının da tamamen müfredat odaklı hazırlandığını söyledi.

Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Sınavla ilgili hiçbir değişiklik gündemimizde yok. Bu konuda da ciddi bir dezenformasyon yürüyor. O dezenformasyona karşı altını çizerek söylüyorum: Sınav süreçleri ile ilgili çocuklarımızın lütfen kafasını karıştırmayın! Hiçbir değişiklik yok fakat değişecek olan şey şu: Şimdi hâlihazırda 12. sınıftaki öğrencilerimiz mevcut müfredata göre; onların soruları o müfredata göre hazırlanmış ama Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yani şu anda 10. sınıfta olan gençlerimiz 12. sınıfa geldiğinde başka bir müfredatla eğitim almış olacaklar. Dolayısıyla onların sadece soru havuzu değişecek. Onların müfredatına göre sorular hazırlanıyor YÖK Başkanlığımızın koordinesinde. Yani şu an 10. sınıftaki çocuklarımızın soru havuzu yeniden yazılmış olacak. Ama bu sınav sistemi ile alakalı hiçbir değişiklik gündemimizde yok.'

Kaynak : PERRE