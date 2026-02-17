Başkan Yusuf Babar'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"Son üç yıl içerisinde Adıyaman’ımızda görev yapan başhekimlerin üç kez değiştirilmiş olması, ilimizdeki sağlık yönetimi açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durumdur.

Sağlık hizmetleri; süreklilik, istikrar ve kurumsal disiplin gerektiren hayati bir alandır. Bir kamu hastanesinde başhekim değişikliği yalnızca idari bir tasarruf değil; aynı zamanda yönetim anlayışının, planlama sürecinin ve ekip yapılanmasının da değişmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle kısa aralıklarla yapılan yönetim değişiklikleri, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından çeşitli riskler barındırmaktadır.

Üç yıl içinde üç farklı başhekim görevlendirilmesi;

• Uzun vadeli projelerin kesintiye uğramasına,

• Kurumsal hafızanın zayıflamasına,

• Personel motivasyonunun olumsuz etkilenmesine,

• Hizmet kalitesinde dalgalanmalara

neden olabilecek bir tablo ortaya koymaktadır.

Özellikle deprem sonrası sağlık yükü artan Adıyaman’ımızda, hastanelerimizin güçlü ve istikrarlı bir yönetim anlayışıyla idare edilmesi büyük önem taşımaktadır. Sağlık hizmeti siyasi veya bürokratik tartışmaların değil; milletimizin sağlığının merkezinde ele alınmalıdır.

Elbette kamu yönetiminde değişiklikler zaman zaman gerekli olabilir. Ancak esas olan; kurumların kişilere göre değil, sistemli ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilmesidir.

Adıyaman halkı kaliteli, erişilebilir ve güvenilir sağlık hizmetini hak etmektedir. Bu nedenle ilgili makamların, sağlık yönetiminde istikrarı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak adımları atmasını temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."