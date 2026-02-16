Adıyaman'da bir kişinin bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandığı olaya karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi Dursun Çavuş Camii yakınlarında G.E. (38) isimli şahıs, sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından bıçaklanan ve atar damarı zarar gören G.E., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybı yaşayan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen H.G., M.O.T. ve M.E.Ç. isimli 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheliler, Adıyaman-Kahta Karayolu üzerindeki Beşpınar Mesire Alanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin G.E.'ye hangi nedenle saldırdıklarının henüz belirlenemediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

