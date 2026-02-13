Şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 1 iş yeri, 3 ikamet adresi ve 3 araçta yapılan aramalarda;35 bin 950 TL nakit para,1 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet fişek,1 adet dizüstü bilgisayar,2 adet kamera kayıt cihazı ve 3 adet hard disk,5 adet telsiz ve 2 adet iş yeri telefonu, Toplam piyasa değeri 739.000 TL olan ziynet eşyası ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 8 mağdur kadın tespit edilirken, belirlenen iş yerinde yapılan denetimlerde 21 ara yakalama işlemi gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ara yakalamalar neticesinde ise 1 şüpheli şahıs tutuklandı.Öte yandan il genelinde faaliyet gösteren 6 masaj salonuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen denetimler sonucunda söz konusu iş yerlerinin mühürlenerek faaliyetten men edildiği öğrenildi.

Yetkililer, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti

Narkotik Ekiplerinden Sokak Satıcılarına Operasyon: 2 Gözaltı
Narkotik Ekiplerinden Sokak Satıcılarına Operasyon: 2 Gözaltı
İçeriği Görüntüle

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS