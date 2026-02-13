Şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 1 iş yeri, 3 ikamet adresi ve 3 araçta yapılan aramalarda;35 bin 950 TL nakit para,1 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet fişek,1 adet dizüstü bilgisayar,2 adet kamera kayıt cihazı ve 3 adet hard disk,5 adet telsiz ve 2 adet iş yeri telefonu, Toplam piyasa değeri 739.000 TL olan ziynet eşyası ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 8 mağdur kadın tespit edilirken, belirlenen iş yerinde yapılan denetimlerde 21 ara yakalama işlemi gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ara yakalamalar neticesinde ise 1 şüpheli şahıs tutuklandı.Öte yandan il genelinde faaliyet gösteren 6 masaj salonuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen denetimler sonucunda söz konusu iş yerlerinin mühürlenerek faaliyetten men edildiği öğrenildi.

Yetkililer, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti

Kaynak : PERRE