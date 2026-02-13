Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne sınırlı düşüşle başlamasına rağmen seans içinde yükseliş kaydederek yeni rekor seviyeyi test etti.

Endeks, güne yüzde 0,15 azalışla 14.158,97 puandan başladı. Açılışın ardından gelen alımlarla BIST 100, 14.320 puana kadar yükseldi. Önceki işlem gününde ise endeks, yüzde 2,85 artışla 14.180,48 puandan kapanış gerçekleştirmiş ve tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı.

Sektör endeksleri incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 0,01 artış gösterirken holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi yüzde 0,86 ile en güçlü performansı sergileyen sektör oldu. Madencilik endeksi ise yüzde 1,43 düşüşle en fazla gerileyen sektör olarak kayıtlara geçti.

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler devam ederken, yatırımcılar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini takip ediyor.

Analistler, teknik seviyelerde 14.000 ve 13.900 puanı destek, 14.250 ve 14.350 puanı ise direnç olarak öne çıkarıyor. Endeksin bu aralıktaki hareketi kısa vadeli yönün belirlenmesinde önemli görülüyor.

Kaynak : PERRE