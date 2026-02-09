Emeklileri ve emeklilik sürecinde olan milyonları ilgilendiren yeni bir sistem değişikliği iddiası gündeme geldi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, hükümet emekli maaşlarında köklü değişiklikler içeren yeni bir model üzerinde çalışma yürütüyor.

Maaş Hesaplama Sistemi Yeniden Ele Alınıyor

Yeni düzenleme hazırlıkları kapsamında emekli maaşlarının hesaplanma yöntemi ile maaşlar arasındaki farkların yeniden değerlendirildiği belirtildi. Çalışmayla, maaşlar arasındaki uçurumun azaltılması ve daha dengeli bir gelir dağılımının sağlanması amaçlanıyor.

Zam Oranları Tartışma Yarattı

Aralık 2025 enflasyon verilerinin ardından Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam oranları da tartışmaları beraberinde getirdi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam aldı. Artış sonrası en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltildi. Ancak farklı zam oranları, sistemde eşitsizlik eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı.

En Düşük Maaş Uygulaması Masada

Kulis bilgilerine göre yeni modelde, en düşük emekli maaşı uygulamasını gereksiz kılacak bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda maaş bağlama kriterlerinin yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Bakanlık Bünyesinde Komisyon Kuruldu

Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili parti kurmaylarının ortak çalışma yürüttüğü, bakanlık bünyesinde oluşturulan özel komisyonun teknik hazırlıkları sürdürdüğü öğrenildi. Komisyonun; maaş hesaplama katsayıları, prim gün sayısı, ödenen prim tutarları ve maaş farklarını detaylı şekilde incelemesi bekleniyor.

Prim-Maaş Dengesi Güçlendirilecek

Yeni modelde, uzun yıllar yüksek prim ödeyenlerle düşük primle emekli olanlar arasındaki maaş farkının daha belirgin hale getirilmesi hedefleniyor. Prim ödeme süresi ve tutarının maaş üzerindeki etkisinin artırılması planlanan başlıklar arasında yer alıyor.

Ortak Zam Formülü Değerlendiriliyor

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı oranlarda zam yapılması yerine tüm emeklileri kapsayan ortak zam uygulamasının da seçenekler arasında olduğu ifade ediliyor.

Planlanan düzenlemelerle emekliler arasında daha adil, dengeli ve sürdürülebilir bir maaş yapısı oluşturulması amaçlanırken, yeni emeklilik modeline ilişkin çalışmaların ilerleyen süreçte netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak : PERRE