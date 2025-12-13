Sene 1980

Besni İmam-Hatip Lisesinden Adıyaman Lisesine Edebiyat öğretmeni olarak atanmıştım. Okul Müdürü Mehmet Erdem’di.

Mehmet Erdem’in babası köylümüz, annesi de köylümüz ve akrabamızdı. Köyde geçim sıkıntısı çektiklerinden olacak ki babası zamanında şehre göçmüş, şehirde elinin emeğiyle ailesini geçindirmeye çalışmıştı. Erdem Abi’nin bir erkek bir de kız kardeşi vardı. Erkek kardeşi genç yaşta vefat etmişti.

Mehmet Erdem zor şartlarda İlk ve OrtaokuluAdıyaman’da okuduktan sonra Ankara’da yatılı olarak meslek lisesini kazanmış, okulu bitirdikten sonra da Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik bölümünden mezun olmuştu.

1980 yılında Adıyaman Lisesi müdürü olarak görev yaparken 12 Eylül askeri darbesinden sonra 1981’de Çelikhan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okuluna öğretmen olarak atanmıştı.Adıyaman Lisesinde teknisyen olarak görevli rahmet Celal Bey’le beraber kendisine eşlik ederek Gölbaşı ve Sürgü üzerinden Çelikhan’a gittik. Orada göreve başladı.

1984 mahalli seçimlerinde Milliyetçi DemokrasiPartisinden belediye başkanlığını kazanarak 1989’a kadar şehrin su, kanalizasyon gibi alt yapı çalışmalarını yeniledi.

Altınşehir’de bir yapı kooperatifi kurarak 520 dairelik bir site inşa ettirdi. Altınşehir’de Sanko İplik Fabrikasının kurulmasına vesile olarak binlerce işçi alımına ve dolayısıyla ailesini geçindirmesine önayak oldu.

Bu arada hanımı hastalandı. Tedavisi için babasından kalan Sıratut Mahallesindeki evini satmak zorunda kaldı. Ne yazık ki hanımı böbrek yetmezliğinden vefat etti.

1996–2000 yılları arasında Kültür Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’nda bakanlık müşaviri olarak görev yapan ErdemAbi, Nisan 2000’de Tarım Bakanlığı’ndan emekli oldu.

Daha sonra Malatya Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Ltd. Şti.’de Genel Müdür olarak görev yaparken Malatyalı bir hanımla evlenerek vefat edinceye kadar orada yaşadı.

Gerek lise müdürlüğü döneminde gerek belediye başkanlığı döneminde ve gerekse yaşadığı müddetçe, dürüstlüğü, mütevaziliği, yardımseverliği ve fedakarlığı bakımından örnek bir insan olarak bu dünyada iz bırakarakRabbine kavuşan Erdem Abi’ye rahmet olsun. Mevla’mtaksiratını bağışlasın. Mekânı cennet olsun. Çocuklarına, torunlarına ve yakınlarına hayırlı ömürler versin.