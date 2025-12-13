(Efsane BAŞKANI kaybettik.)

O özellikle gençlerin ve tüm Adıyaman’ın “ERDEM ABİ”siydi.

ADIYAMAN o “ERDEM ABİ”sini kaybetti. “Erdem başkan” Hakka yürüdü.

“Erdem abi” büyük bir “dava adamı” olmanın yanı sıra dürüstlüğü ile mütevaziliği ile İNSANLIĞI ile taraflı tarafsız herkesin, tüm toplumun takdir ettiği, saygı duyduğu bir şahsiyetti.

50 yıllık bir geçmişimiz vardı. 1984 seçimlerinde 32-33 yaşlarında Adıyaman’ın en genç belediye başkanı seçilmişti. Ben o zamanlar genç bir mühendis olarak Afşin-Elbistan Termik santralinde çalışıyordum.

Belediye başkanı seçildikten sonra “Gel” dedi.

Hiç düşünmeden kalktım geldim ve Belediye Başkanlığı döneminde beraber çalıştık.

Onun döneminde ADIYAMAN; İçme suyundan kanalizasyona, Belediye sarayından Adıyaman’ın ilk parkı olan Mimar Sinan parkına, Toplu konuttan binlerce kişinin çalıştığı fabrikaya kadar bir çok önemli projeye kavuştu.

Çok hatıramız var ama izninizle birazını anlatmak istiyorum;

2013 yılında MHP İl başkanlığı bir şekilde boşaltılmıştı. Ben de kısa bir süre önce devlet memurluğundan emekli olmuştum. “Erdem abi” Malatya’da ikamet ediyordu. Birgün kalktı geldi Adıyaman’a. Aradı beni buluştuk.

Rahmetli, “Biliyorsun İl başkanlığı boşaldı bu görev için seni düşünüyorum İl başkanı olman lazım” dedi.

Hikaye uzun.. Sonuçta İl başkanlığı görevini üstlendim.

Derken 2014 belediye seçimleri yaklaştı. Rahmetliyi aradım;

“Abi seçimler yaklaşıyor, hani sen İl başkanlığı için beni düşünmüştün ya, ben de Belediye başkan adaylığı için seni düşünüyorum, bu görevden kaçamazsın” dedim.

Fakat bir “sıkıntı” vardı. Malatya’da kısa bir süre önce MHP İl kongresi yapılmış ve bizim de misafir olarak katıldığımız çekişmeli bir kongre sonucunda “Erdem abi” MHP Malatya İl başkanı olarak seçilmişti.

Rahmetli “Malatya’lı arkadaşlara ayıp olur ben İl başkanlığını bırakamam” dedi. Uzun uğraşlardan sonra o zaman teşkilat başkanı olan sayın Şefkat ÇETİN’in onayını alarak “Erdem abi”yi MHP Adıyaman belediye başkan adayı olarak ilan ettik.

Çok güzel coşku dolu bir seçim kampanyası geçirdik. Kampanyayı yıllarca unutulmayacak örnek bir yürüyüşle noktaladık.

O yürüyüşü kısaca hatırlatmak istiyorum;

Emniyet rakamlarına göre akşam saatlerinde yapılan o yürüyüşe toplumun her kesiminden 20.000 kişi katılmıştı.

Gençler, yaşlılar, genç kızlar, delikanlılar, ev hanımları, analar, bacılar, nineler, dedeler, esnaflar, köylüler…

Toplumun tüm kesimleri hep birlikte yürüyorlardı.

“Erdem abi” herkesi birleştirmişti.

Yürüyüş konvoyu yürüdükçe büyüdü,coşku ve heyecan arttıkça arttı..

Gölbaşı caddesi dar geldi, Sümer meydanı dar geldi, Cumhuriyet caddesi, Atatürk bulvarı kalabalığı taşıyamadı. Her taraf İNSAN seliydi, adeta hayat durmuştu..

İşte böyle..

Sen bir efsaneydin “Erdem abi”.

Sen bizim hem abimiz hem de başkanımızdın.

“İçimizden biri”ydin.

Senin insanlığın, senin dürüstlüğün uzun yıllar nesilden nesile anlatılacak. Bir “Erdem başkan” varmış diyecekler.

Ruhun şad mekanın cennet olsun başkanım..

Mithat SOLGUN