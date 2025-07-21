Bugün sabahtan beri Muhalefet ve iktidar yanlısı TV kanalarının tamamı terör örgütü PKK’nın “silah bırakma” tiyatrosunu adeta bir bayram havasında veriyorlar ;

TV kanallarından geçen alt yazıların haddi hesabı yok;

“Tarihi günler yaşıyoruz”

“Tarihi günde tarihi görüntüler.”

“PKK silahları yaktı.”

“PKK’lı ilk grup 47 yıl sonra silah bıraktı.”

“Kara bir dönem kapandı.”

“Terörsüz Türkiye için kritik eşik aşıldı.”

“BAHÇELİ Pervin BULDAN ve Ahmet TÜRK’ü arayarak teşekkür etti.”

Peki gerçekte olan biten nedir?

IRAK’ın Süleymaniye kentinde “Üniforma”lı 15’i kadın 15’i erkek topu topu 30 PKK’lı terörist, KCK eş başkanı terörist Bese HOZAT’ın öncülüğünde silahlarını Nevruz ateşine benzer bir pozisyonda yakıyorlar. (Neden teslim etmeyip yakıyorlar bunu da anlamış değilim. O silahların hangi olaylarda kullanıldığı neden araştırılmadı?)

Evet toplam 30 terörist. Hem de IRAK topraklarında..

Peki “Bizim teröristler” nerde? Ülkemizde hiç terörist yok mu?

Varsa neredeler?

Eğer yoksa bütün bu yaşananlar nedir?

Ayrıca;

ABD’nin 5000 tır dolusu ağır silah verdiği 80.000 kişilik PYD(YPG)’li teröristler ne olacak?

IRAK’ın kuzeyindeki teröristler ne olacak ?

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Dönelim “Tarihi törene” ;

PKK’lı terörist Bese HOZAT terörist başı APO’nun büyük boy posteri önünde “Barış” elçisi pozisyonunda “Törende” bir de konuşma yapıyor.

Diyor ki;

"Kendi özgür irademizle silahlarımızı İMHA ediyoruz.

Bu sürecin başarıya ulaşması için HUKUKSAL, YASAL, ve ANAYASAL düzenlemelere ihtiyaç var".

Şu “Hukuksal, Yasal, Anayasal” ifadelerine dikkat edelim;

Yani açıkçası teröristlere ve terörist başı APO’ ya af mı talep ediyor.

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Güya PKK teslim olup silah bıraktı değil mi? Peki ellerinde terörist başı APO’nun posterleri ile konvoylarla yapılan bu kutlamalar neyin nesi? Teslim olmak kaybetmek demektir. Peki bu kaybedenler neyi kutluyorlar acaba?

UNUTMAYALIM;

Terörist Bese HOZAT’tan ve eli kanlı PKK’lı teröristlerden barış elçisi olmaz.

Bunlar yıllardır askerlerimizi pusuya düşüren, genç yaşlı demeden, asker polis demeden, çocuk kadın demeden insan canına kıyan, vatan toprağını kana bulayan katiller sürüsüdür.