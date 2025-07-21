06/02/2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2.5 yılı bir süre geçti. Peki bu süre zarfında ilimizde neler yapıldı. Yada nelerin yapılamadığı hususlarında eksiklikleri isterseniz analiz etmeye çalışalım.

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Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılması, imar ve ihyası için tasarlanan Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesini ilk duyduğumda inanın heyecandan yerimde duramamıştım.

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Hangi Adıyaman'lı heyecanlanmazdı ki. Bu eşsiz projenin 4 etaptan oluşacağı, Atatürk bulvarından kale çevresindeki alanı da kapsayacak şekilde olacağı, içerisinde kapalı otopark, iş yerleri, ofislerinde olacağı ve toplamda 70 bin metre karelik bir alanı kapsayacak geniş projeye yer verilmiştir.

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En nihayetinde 1. etabın yapımına başlandı ve hali hazırda da devam etmektedir. Diğer etaplar için ise çevre illere nazaran farklı bir yol izlendi. Herkesimin üzerinde fikir birliğine vardığı bir projenin hayata geçmesi, özellikle esnafın mağdur edilmemesi adına esnafın görüşlerine başvurulmuştur.

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Halk arasında meydan projesinden vazgeçildiği bilgisi yayılınca vekilimiz Sn Hüseyin ÖZHAN'ın "projeyi parça parça bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Kentsel dönüşüm devam edecek." şeklinde basın açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.

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Sn. vekilimizin basın açıklamasına rağmen vatandaşlarımızın tatmin olmadığını duyar gibiyim. Bu projeyi istemeyen kim yada kimler? Vatandaşların kanaati bu projeyi birkaç esnafın istemediği yönünde, öyleyse şayet, bu projede azınlık çoğunluğa karşı galip mi gelecek, bunu da hep birlikte göreceğiz.

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Meydan projesiyle ilgili Sıratut Mahallesi muhtarının bana, burada oturan vatandaşın %90'ının evlerinin ve iş yerlerinin yıkılmasını istediği yönünde mahalle sakinlerinden imza toplandığından bahsetti ki bu da azımsanmayacak bir oran.

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Hali hazırda mevcut konutlar bir defa çok eski, depremden dolayı da bina yorgunluğu söz konusu, sokaklar dar, itfaiye ve ambulans v.b araçlar bu sokaklara da zaten doğru dürüst giremiyor.

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Adıyaman Meydan projesi, ilimizin mimarisine, kültürüne ve ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. Tüm Adıyaman'lıların 7 gün 24 saat vakit geçirebileceği modern projeyi desteklediğimi ifade etmek isterim. Bu proje ilimiz için tarihi bir fırsattır.

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Elçiye zeval olmaz misali, takdir ve eleştirileri köşeme taşıyarak vatandaşlarımızdan gelen takdir ve eleştirileri dikkate aldım. Esenlikler dilerim.

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