Umut dolu ama aynı zamanda zorluklarla dolu bir çağdayız. Tarihin kavşağında öylece takılıp duruyoruz.

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Birleşmeli mi yoksa ayrılmalımıyız. Açık mı yoksa kapalı mı olmalıyız. İş birliği mi yapmalıyız. Yoksa karşı karşıya mı gelmeliyiz. Nasıl seçim yapılacağı insanların genel çıkarlarıyla ilgilidir.

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Bilimsel olarak "insanlık" için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa etmek! Kalıcı barış, evrensel güvenlik, ortak refah, açıklık, hoşgörü ve güzelliklerden oluşan bir dünya inşa etmeyi hedefler.

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Peki bizler ortak bir geleceğe sahip olmak için bireyler, olarak neler yapmalıyız? Önce kendi farkındalıklarımızın farkında olmak gerekir.

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Kendi gerçeklerinin farkında olmak sonra yaşadığı çevrenin, ait olduğu ailenin ve yaşadığı ülkenin gerçeklerinin farkında olmak gerekir.

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Neden niçin ve nasıl sorularının ayırdına varmalıdır. Kendisine empoze edilen dayatma öğretilerin ne kadar doğru olduğunu sorgulamalıdır.

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Çünkü insan akıllı ve düşünebilen bir varlıktır.

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İnsan olmak kendi ruhunu, insan sevgisiyle beslemektir. Affetmeyi, sevmeyi, kaybetmek yerine kazanmayı öğrenirse işte o oranda insan olur.

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Başkasına zararı dokunmaz kendisine yapılmasını istemediği kötülüğü başkasına da yapmaz.

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Bir defa bir insan düşünceli olmalıdır. Empati kurmalıdır. Ruhunu sevgi ile beslemelidir ki başka insanlara zarar vermesin. farklı düşüncelere, farklı bakış açılarına da saygı duyup, karşısındakini de sırf insan diye sevsin. Hoşgörülü olabilsin.

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İnsani değerlere sahip olmak da yetmez. Kişi, kendini yetiştirmeli ve yaşadığı süreç içersinde kendini geliştirmelidir.

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Ahlak, erdem, iyi niyet, hoşğörü, sevgi, saygı bunlar sadece dinimize özgü kavramlar da değilidr. Bunlar insanı insan yapan yapan niteliklerdir.

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İnsan olarak doğmuş olmak bizleri insan yapmıyor. İnsan demek sadece etten, kemikten, kastan, liften, kandan, sudan ibaret demek değildir.

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Merhamet sahibi de olmak gerekir.

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Hatırlayalım?

6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan barınma sorunu da bu kez emlak fırsatçılarını ortaya çıkarmıştı. 3-4 bin liradan evlerini kiraya veren vicdansızlar aniden 7-8 bin liraya kadar artırmadı mı. Yine marketler, mağazalar yağmalan madı mı. Hırsızlar türemedimi.

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Covit-19 Pandemi döneminde dezenfektanlar ve maskeler gerçek değerinin üzerinde satılmadı mı. Doğruluğundan tam olarak emin değilim ama Bolu Kartalkaya otelinde çıkan yangında 87 vatandaşımız hayatını kaybetti. Talep artınca yangın tüpüne hücum etmişiz. Yangın tüpünün %80 oranında arttığı duyumlarını aldık.

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Zaman zaman toplumsal çürümenin en rezil örnekleriyle karşılaşıyoruz.

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Kamil olan şey. Merhamet telakisini sorgulamadan, Modernleşen dünyayı sorgulamadan. Ayağımız toprağa değmeden, küçük olan ile yetinmeden "insan" insan olabilir mi?

-Gerçekten insanlık nereye gidiyor...