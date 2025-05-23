(Maalesef ders alınmamış).

PKK terör örgütü öldürlen 2 militanı için anma adı altında bir gösteri yürüyüşü düzenlemek istiyor. Tunceli Valisi sayın Bülent TEKBIYIKOĞLU PKK terör örgütünün bu yasa dışı eylemine izin vermiyor.

Peşinden “Bir yerlerden” talimat geliyor;

“Karışma” diye…

Sayın Vali bu durumu kabul etmiyor ve merkeze alınmak üzere bakanlığa dilekçe veriyor.

Bakanlık da hiç tereddütsüz dilekçeyi işleme alıp sayın valiyi merkeze çekiyor.

Yine bir hatırlatma yapalım;

Hani 2013 yılındaki o ilk “Çözüm süreci”nde Valilere kent sokaklarını el yapımı patlayıcılarla(EYP) dolduran PKK’lı teröristlere “DOKUNMAYIN” emri verilmiş ve daha sonra bu sokaklar terörden ve teröristlerden temizlenirken 800 güvenlik görevlimizi şehit vermiştik ya.

Demek ki bunlar çabuk unutulmuş ve hiç bir ders alınmamış olacak ki ;

Şimdi de Tunceli Valisine anma bahanesi ile PKK terör örgütünün gösterilerine “izin ver” emri verilmiş.

Şunu asla unutmayın;

Taviz tavizi doğurur, teröre taviz kabul edilmez.

Bu durumu devlet görevlilerine ve bizi yönetenlere hatırlatmak isteriz.

Türk Milletinin duygularına tercüman olan Tunceli valisi sayın Bülent TEKBIYIKOĞLU’nu canı gönülden tebrik ediyor en derin selam saygılarımı sunuyorum.

Sayın valim siz artık bir merkez valisi değil TÜRKİYE’nin valisisiniz.

Mithat Solgun