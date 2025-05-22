Gölbaşı ilçemizin yeniden yapılanma sürecinde istişare toplantısına Kaymakamımız Sn Tarık Buğra Seyhan Belediye Başkanımız Sn.İskender Yıldırım

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn.Mehmet Torunoğlu, yetkili kurum başkanları müteahhitler, esnaflar ve vatandaşlarımızla birlikte toplantıya katıldık.

Toplantıda, Gölbaşı’nın yeniden imar ve inşa sürecinde gelinen nokta, altyapı, kentsel dönüşüm, rezerv alanında yaşanan sorunlar dile getirildi.

Ortak amaç bir an önce yaşanan belirsizliklerin ortadan kalkması,

Gölbaşı’nın yapılanmasında planlı ve sürdürülebilir bir gelişim, 6 Şubat depreminin yarattığı tahribat, temel hizmetlerdeki aksaklıkların giderilmesi konusunda merkezi yönetimin yerel yönetimlere sürekli ve adil destek verilmesinin önemli olduğunu, ilçemizin bir an önce toparlanması,Esnaflarımızın konteynerlardan kendi iş yerlerine geçmesi, şehrimizin eski canlılığına kavuşmasını diliyor,emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.