6 Şubat depremi olalı neredeyse 2,5 yıl oldu.

Toz ve asbest deprem bölgelerinin ve özellikle Adıyaman’ın birinci öncelikli sorunudur.

Daha önce

“ Deprem Bölgelerinde Toz ve Asbest Tehlikesi için Aciliyet!“

başlığı altında tehlikeyi yazmıştım.

Ama anlaşılan, bu kadar basit çözümü olan bir sorun, bir milim dahi ilerlemedi.

Toz ve asbest tehlikesini,

önemsememek,

ötelemek,

kanser gibi önemli hastalıklara davetiye çıkarmaktır.

Sağlık her işin başıdır.

Atalarımız:

" önce sağlık, sonra varlık" demiş.

Tedbir alınmadığı takdirde azımsanmayacak sayıda hemşehrimizin "toz ve asbestten" dolayı " kanser" olacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

Toz ve asbestin

kanser oluşturma tehlikesi ise 10 ile 40 yıl sonrası açığa çıkacak bir sorundur.

Toz ve asbestten dolayı ileriki yıllarda, görülebilecek hastalıklar:

Akciğer Zarı Kanseri.

Akciğer Kanseri.

Yutak Kanseri.

Mide Kanseri.

Bağırsak Sistemleri Kanseri.

İnme ve felçlere neden olabilmektedir.

Bu tehlikeyi göz ardı etmek,

gelecekte telafisi mümkün olmayan acılara,

büyük ölçekli ölümlere neden olacaktır.

Çözüm!

Sorunun çözümü basit ve kısa süreli bir iştir.

Öncelikle belirtmem gerekir ki tamamlayıcı ve sonuç alıcı tedbirleri almadan sulamak, zaman kaybından başka bir şey değildir.

Sulanan cadde ve sokaklar 5-10 dakika sonra kuruyup tekrar eski hale dönmektedir.

Pekâlâ, ne yapılması gerekmektedir.

Sırasıyla şöyle olacaktır:

İlk önce;

tüm ana cadde,

ara yol,

ara sokaklardaki

tüm toz, toprak ve molozlar KALDIRILACAK.

Tüm ana cadde,

ara yol,

ara sokaklardaki

alt yapı ve diğer nedenle açılmış yerleri, ivedilikle sıcak asfaltla KAPATILACAK.

Tüm ana cadde,

ara yol,

ara sokaklar YIKANACAK.

Sonrada düzenli bir şekilde SULANACAK.

Bu kadar basit.