19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı, bir milletin kaderini değiştirdiği gündür. Bu tarih, umudun, bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesidir.

Atatürk, bu kutlu günü geleceğimizin teminatı olan gençliğe armağan ederek, gençlere sadece bir bayram değil, bir sorumluluk da yüklemiştir: Cumhuriyeti yaşatmak ve yüceltmek.

19 Mayıs, sadece bir anma günü değil; aynı zamanda geçmişten geleceğe uzanan bir mücadele ruhunun, birlik ve beraberliğin, kararlılığın sembolüdür. Bu ruhu yaşatmak hepimizin görevidir.

Bayramımız kutlu olsun.

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