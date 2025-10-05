“ÜLKÜCÜ HAREKET”

(Bu gidiş nereye)?

MHP,

İYİ PARTİ,

ZAFER PARTİSİ,

BBP,

ANAHTAR PARTİ,

KUTLU PARTİ,

MİLLİ YOL PARTİSİ,

ATA PARTİ,

Milliyetçi Türkiye Partisi(MTP)

Milliyetçi Cumhuriyet Partisi,

Ötüken Birliği Partisi,

Turan Hareketi Partisi.

Bu partiler güya Türk Milliyetçiliğini ve Ülkücü hareketi savunan partiler.

Bilmiyorum bekli daha bilmediğimiz partiler de vardır.

Bu anlamsız bölünme ve parçalanmanın, kişisel egolarını tatmin etmenin; Ülkeye de "ÜLKÜCÜ HAREKET"e de zerre kadar bir faydası olmadığını kendileri de çok iyi biliyorlar.

Bu bölünme, bu parçalanma geleceğimizin teminatı gençlerimizin, kardeşlerimizin birbirine düşmelerine sebep oluyor.

Lütfen yapmayın.. Neyin peşindesiniz.. Bir “Koltuk” için değer mi.. Yazık. "El alemi" kendinize güldürmeyin.

Merhum Başbuğ TÜRKEŞ’in şu sözünü unutmayın;

“Ülkücüleri bölmeden Ülkeyi bölemezsiniz.”

Bu parti başkanları maalesef bildiklerini okumaya devam ediyorlar. “Koltuk” hırsı benliklerini almış. Bu nedenle onları kendi vicdanları ile baş başa bırakalım.



Sözüm Türk Milliyetçilerine, Ülkücülere…

Sizin bu tabloda hiç bir günahınız yok..

“Ülkücü hareket” ve Türk Milliyetçileri tarihinin en zor dönemini yaşıyor. Bu bölünmüşlük hayra alamet değil.

Değerli Ülkücüler, değerli Türk Milliyetçileri;

Sakın koltuk heveslisi bu particilerin oyununa gelmeyin..

Onların "kişisel" çekişmelerine, Egolarına alet olmayın...

Bunlar için kesinlikle birbirinizi kırmayın..

Sizler KUTLU bir davanın mensuplarısınız..

Sakın Birliğinizi-Beraberliğinizi bozmayın...

Particilik ayrı ülkücülük ayrı.

Bu "Hareket" hayatının baharında 5000 gencini toprağa verdi..

Bu gençlerin %80-90'ı Türkiye'nin en seçkin Üniversitelerinde okuyan geleceğimizin teminatı pırıl pırıl gençlerdi...

Hala On binlerce sakatı, Ceza evlerinde çile çekeni, okullarından, istikballerinden, ailelerinden olanları var.

Bunların hiç birinin mevki-makam derdi, Koltuk derdi yoktu..

Hep DİN DEVLET ; VATAN MİLLET dediler..

Birbirlerinin kucağında şehid oldular..

Bütün bunları unutmayalım..

Şartlar ne olursa olsun birliğimizi bütünlüğümüzü korumamız lazım..

“Birlikte hayır, ayrılıkta azap olduğunu” unutmayalım.

Böyle gitmeyeceği kesin.. sabırlı olmak lazım..

İnşallah gün gelecek hepimiz eskiden olduğu gibi yine kutlu “OTAĞ”ığımızın altında toplanırız.

Hep söylüyoruz, bir daha söyleyelim ;

Ülkemizin Ülkücülere; Ülkücülerin BİRLİK BERABERLİĞE ihtiyacı var.

Kendimizi kandırmayalım. Mevcut yapıyla, bu bölünmüşlükle bir yere varmak mümkün değildir.

İnsiyatif alması gereken “Hareket”in “AK SAÇLI”ları niçin devreye girmezler anlamakta zorluk çekiyoruz.

Bugün değilse ne zaman..

Mithat SOLGUN