Geçen hasat dönemini büyük bir kayıpla kapatan hububat ve bakliyat üreticisi yeni sezona hazırlık yapıyor. Geçen sezonu hayal kırıklığı ile geçiren çiftçi umudunu gelecek sezona taşıdı. Ancak kuraklıktan mağdur olan üretici aynı korkuyu bu yıl içinde taşıyor.

Ekim ayının ilk haftasındayız ve hala bölgemiz yağmur yüzü görmedi. Sulama imkânı olan çiftçilerimizin su kaynakları ciddi şekilde alarm veriyor. Arazisi Çukurova ile yarışan Keysun ovası tarımsal sulamada can çekişiyor. Bu yıl bazı üreticiler Mısırı 3-4 su sonunda terk etmek zorunda kaldı. Oysa mısır 11-13 arasında sulama yapılması gereken bir bitki.

Yıllardır bağıra, bağıra gelen tehlikeyi iktidar hep görmezden geldi. Tarımsal sulama ile ilgili çalışmalar, baraj yapımı hep ötelendi, hep lafta kaldı. 2017 yılında bitmesi gereken çalışmalarda bir adım ileri gidilmedi.

Yıllardır inatla üretim yapmaya çalışan çiftçiyi bu yıl daha büyük zorluklar bekliyor. Mazot 56 liraya dayandı. İlaç ve tohum fiyatları aldı başını gidiyor. Gübre ise rekor üstüne rekor kırıyor. Tarım Kredi Kooperatiflerinin belirlediği gübre fiyatları çiftçinin boynunu büküyor. Taban gübresi dediğimiz DAP yani 18-46 gübresinin fiyatı 35 liraya yükseldi. Taban gübresi 18-46 nın alt kalitesi olan 20-20 ZN ton başına 23.200 lirayı, Süper Ekin gübresi ise ton başına 26.600 liraya ulaştı. Amonyum Sülfat 14.100 lirayı buldu.

Gübre fiyatlarındaki bu yükseliş tarımsal üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Gübrenin yanı sıra çiftçinin en önemli girdi maliyetleri olan Mazot, tohum, ilaç fiyatlarını da göz önüne alırsak çiftçinin hali harap görülüyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen ayakta durmaya çalışan çiftçiyi iktidar inatla görmezden geliyor. Bir an önce girdi maliyetlerini düşürmenin yolunu bulmak zorunda. İklim değişikliği ile oluşan kuraklık için bir an önce sulama projeleri hayata geçirilmeli.

Çiftçinin, hatta ülkenin geleceği için su kaynakları ile ilgili çalışmalara hemen başlanmalı ve bitirilmeli. İlimizde iktidarın 4 milletvekili bulunmakta. Bu konular ile ilgili çalışmaları nelerdir, neler yapmayı düşünüyorlar, ne zaman başlayacaklar bizleri aydınlatmalarını ve gelecek ile ilgili somut adımlar atarak umut vermelerini bekliyoruz.

ASIM ÖCAL

5 Ekim 2025