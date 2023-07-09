Çok kişi tanıdım çok az adam gördüm içlerinde adam gibi adamlarda vardı elbette. Bir örnek isterseniz MEHMET TIRPAN derim tabi ki.

Tırpan hoca ile geç tanıştık çabuk kaynaştık. Gerçek bir din adamıdır hocam. Yobaz değil, mütevazı, hoşgörülü kalender bir kişiliği vardır. Kendisi ile birkaç kez radyoda porogram yaptık. Tanıdıkça sevdim, tanıştıkça o da beni sevdi. Hatta yazmış olduğu onun üzerindeki kitabın birisinin (Öteki Kadın)önsözünü bana yazdırdı, beni onurlandırdı.

Deprem sürecinde yaptıklarına, yaşadıklarına hiç değinmeyeceğim zira bu çabalarını herkes gördü ve çok kişi de yazdı, hocamın kendi acısının içinde başkalarının acılarını hafifletme çabasını.

Ama her başarı gibi bu çabalarda cezasız kalmadı. Devamlı tehdit ve soruşturmalara daha fazla dayanamadı ve hocam Antalya’ya taşındı biraz hüzünlü ve kırgın olarak.

Tanıdığım en muhteşem din adamıdır kendisi. Radyo programı haricinde ara sıra bir araya gelir sohbet ederdik, bazen de yakın arkadaşlar toplanır söyleşide bulunurduk. Bu toplantılar genelde Besni’de olurdu. Bazen aykırı sorular sorarak sıkıştırır kızdırmak isterdim ama o hiç sakinliğini bozmaz engin bilgisi ile esprili bir şekilde açıklamalar yapardı.

Hocamın en çok istediği şeylerden birisi Atatürkçü Düşünce Derneği öncülüğünde Besni’de düzenlenecek bir panelin konuğu olmaktı. Kendisine söz verdim ama hep bir aksilik oluştu gerçekleştiremedik. Hele biraz kendimize gelelim, derneği yeniden toparlayalım yine yaparız hocam. Adıyaman’dan getiremedik ama Antalya’dan getiririz seni inşallah.

Geç tanıştık dedim ama iyi ki de geç tanıştık. İkimizin de olgunluk dönemine denk geldi belki de kanımızın deli aktığı zamanlarda karşılaşmış olsaydık bu güzelliği, bu samimiyeti, bu diyalogu gerçekleştiremezdik.

Mehmet TIRPAN derya denizdir, bilgilerini birileriyle paylaşmak, fikir alışverişinde bulunmak, bilgilerinin kendisi ile sınırlı kalmaması uğraş veren kitaplar yazan bir aykırı hocadır.

Bu ülkenin MEHMET TIRPAN gibi din adamlarına ihtiyacı var. Kimseye eyvallah etmez, paraya tamah etmez aksine, olanı ihtiyaç sahipleri ile paylaşan yiğit bir adamdır hocam.

İyi ki varsın. İyi ki seni tanıdım menzilin açık olsun hocam.

ASIM ÖCAL

09.07.2023