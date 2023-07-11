19 yaşında Erzurum’da çobanlık yapan bir genç. Askere gidiyor ve daha 19 günlük askerken 15 Temmuz darbe girişimi oluyor. O gün Komutanları tarafından Boğaz köprüsüne gönderiliyor.

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19 günlük rütbesiz ER Abülillah “Darbeye yardım ve yataklıktan” 17,5 yıl ceza alıyor ve 7 yıldır da Silivri Cezaevi’nde tutuklu.

YARGITAY verilen cezayı “haksız yere verildiği” için değil de, “iyi hâli gözetilmeden hesaplandığı için” bozmuş.

Bugün (10 Temmuz) Çağlayan adliyesinde duruşması var. Mahkeme yeniden bir karar verecek.

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"7 yıldır cezaevindeyim. Askerliğe kadar köyümden çıkmadım, çobandım. Koyunlarımı, Erzurum'un dağlarını çok özledim."

“Annem babam fakir o yüzden beni ziyarete gelemiyorlar simalarını bile unuttum.” diyen 19 günlük rütbesiz er Abdüillah, bakalım bugün neden yargılandığını, suçunun ne olduğunu, nasıl bir darbeci olduğunu öğrenebilecek mi?

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Abdülillah’ın babası yetkililere sesleniyor ;

“Ben oğlumu vatani görevi için askere gönderdim, siz onu vatan haini olarak bana gönderiyorsunuz. Oğluma bunu yapanları Allah’a havale ediyorum. O’ndan daha büyüğü var mı?”

Hz.Ali(r.a); “Devletin dini ADALETtir” diyor.

“Şu bir gerçek ki, Allah size emanetleri (devlet yönetimini), ehil olanlara vermenizi ve ADALETLE hükmetmenizi emrediyor.” (Nisa/58)

ADALET herkese lazım.

Mithat SOLGUN