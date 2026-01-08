Yakın zamanda açıklanan SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına zam oranı %12.19 olarak belirledi. Böylece emekli büyük bir nefes aldı. Artık emeklilerimiz bu yaz mutlaka tatil yapacak, belki de tatil için yurt dışına gidecek. Torunlarına harçlık verecek, oyuncak alacak. Aslında iktidar zammı daha yüksek tutacaktı ama ne yazık ki kaynak yok. Zaten bütçe açığının sebebi de emekliler. Şu emekliler olmasa bütçe denk gelecek.

‘itibardan tasarruf olmaz’ diyen Devleti Alimiz büyük fedakarlık göstererek Cumhurbaşkanlığı filosundaki 13 uçaktan biri olan 11 milyon 900 bin dolar değerindeki TC-GVC kuyruk tescilli Airbus 319 tipi uçağı Arnavutluk’a hibe etti. Arnavutluk’a daha öncede TC ANA uçağı hibe edilmişti.

İtibarımızı kurtarmak isteyen iktidar Somali’ye 30 milyon dolar yardım yaptı. Üstüne Ankara’da 900 milyon değerinde 5 bin metre kare arsa bağışladı. Bu arsa üzerinde yapılacak olan büyükelçilik binasını da biz yapıyoruz. İtibarımızı kurtarmak için Somali’ye son 10 yılda 1 milyar dolarlık kalkınma yardımı yapıldı, 3 milyon 487 bin dolarlık borcu da silindi.

Baktık itibar kurtulmuyor Moğolistan’a ikili ilişkileri geliştirmek ve iyi komşuluk için 50 milyon dolar hibe ettik. İtibarımızın hala riskte olduğuna inanan iktidar Kırgızistan’ın Türkiye’ye olan 62 milyon 300 bin dolar borcunu sildi. Kırgızistan’ın 2011 yılında 51 milyon dolarlık borcunu da silmişti. Böylelikle itibarı kurtarmak adına Kırgızistan’ın 113 milyon 300 bin dolar borcu kapatıldı.

Bu kadar mı? Tabiî ki hayır. Komşumuz Suriye’ye 120 bin konut, 825 okul, çok sayıda hastane, sağlık merkezi, bir tıp fakültesi, bir üniversite hastanesi, Şam’a kardiyoloji, Halep’e onkoloji hastanesi kuruyoruz. Yedi ayrı noktadan 210 megavatlık elektrik veriyoruz. Önümüzdeki aylarda bu 700 megavata çıkacak. Yakında doğalgaz vermeye de başlayacağız.

İtibarı kurtarmak sadece yurtdışı icraatları ile olmaz tabi. Bu nedenle büyük şirketlerimize vergi muafiyetleri getiren iktidar Cengiz İnşaata 30 kez, Kolin İnşaata 36 kez, Kalyon Holdinge 19 kez, Limak Holdinge 19 kez vergi muafiyeti getirdi.

Bu rakamlar Haziran 2024 itibariyle olan muafiyetler. 2025 yılında ne oldu bilmiyorum 2026 yılında ne olur belirsiz.

İtibarı kurtarmak adına yapılan icraatlardan biri de alınmayan vergiler. Bunlar hangileri mi? Birkaçını yazalım. Cengiz Holding, Demirören Medya, YDA İnşaat, Rönesans Holding, Yapı ve Yapı İnşaat, Çalık Holding, Simpaş,Limak Holding, Albayraklar Holding, Kalyon İnşaat v.s,v.s, v.s hepisini nasıl sığdırayım buraya.

Kısacası iktidarımız itibarımızı kurtarmak, ekonomimizi uçurmak, ülkemizi şahlandırmak için fedakârlık yaparken hatta bunun için Tank Palet Fabrikasını 50 milyon dolara satarken bizim emeklilerimiz nankörlük ederek yapılan zammı yeterli bulmamış. Kaynak yok kardeşim olsa dükkân sizin.

ASIM ÖCAL

8 OCAK 2026