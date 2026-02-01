Yaklaşık iki aydır söylüyorum, şimdi burada yazıya dökeyim dedim. İktidar Haziran ayından itibaren muslukları sonuna kadar açacak. Bu yılın sonuna doğru (%70) en geç gelecek yılın ilk çeyreğinde (%30)erken seçim olacak.

İktidar buna hazırlık yapıyor. Zaten şimdiden konut kredileri ile ilgili düzenlemeye başladılar. Bazı kredilerde faizleri düşürdü. Sadece çiftçi ile ilgili bir hazırlığı yok. Nasılsa onlar çantada keklik ve ölüme mahkûmlar.

Muhalefette bunun farkında ve çalışmalarını ona göre yapmaya çalışıyor.

Ana muhalefette milletvekilliği için çarpışan iki ayrı gurup vardı şimdi anlaşmış görünüyorlar. Ancak bu anlaşmanın kalıcı olduğunu sanmıyorum. Yeniden ayrışacaklar zira bu anlaşma suni görünüyor.

Piyasada vekilliğe oynayanların hemen hepsi oyunu genel merkez üzerinden kuruyor ancak sıralamaya girmek önemli değil (tabi sırf adım duyulsun diye koşturanlar hariç) oyu verecek olan halk. Bunlar, iktidar yıprandı nasıl olsa birinci partiyiz diye düşünüyorlar, haklılar. Ama sahada olaylar farklı gelişebilir. Kimisi elinde bulunan gücü kaybetmemek için birinci derece yakınlarını öne sürebilir. Ne kadar karşılık bulur bilemem zira bu güç mücadelelerinin içinde halk ile temas kuran pek yok.

Bu halksız pazarlıkların içinde Besni Belediye Başkan adaylığı da var.

Genel başkanımız Özgür Özel müthiş enerjisi ve hatipliği ile toplumun her kesiminde karşılığı olan bir lider. Cansiperane çalışmalarıyla partiyi büyütmeye devam ediyor. Ancak biri-leri Genel Başkanın kaşık ile topladığını kepçe ile dağıtıyor.

ASIM ÖCAL

01.02.2026