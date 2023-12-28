Allah’ın bağış ve merhametinden uzak olma anlamında bir terimdir lanet. Bir kimsenin başına kötü şeyler gelmesi için yapılan duadır lanet. Kâfirlere, münafıklara, zalimlere, dini konularda yalan söyleyenlere, kasten adam öldürenlere, iftiracılara ve bozgunculuk yapanlara edilir lanet.

Bu girişi niye mi yaptım, yazının sonunda lanet okuyacağım da ondan

Artık gelenek haline geldi ya da birilerinin siyasi rant kapısı oldu. Her seçim öncesi birden bire şehit haberleri gelmeye başlıyor. Hem de infial yaratacak, yürekleri dağlayacak şekilde 8-10-12-15 gibi rakamlarla geliyor şehit haberleri. Bu hain saldırılar ne hikmetse hep de seçim öncesi başlıyor yine ne hikmetse gencecik evlatlarımızı korumakla yükümlü olan iktidar suçluluk duygusu yaşayacağına bu şehitlerden oy devşirme çabasına girişiyor. Şehit cenazelerini şova dönüştürüp muhalefeti suçluyor. Daha önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptıklarının aynısını (hakaret, saldırı) bu kez de yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’e yaparak itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

Bu iktidar büyük bir ikiyüzlülükle, utanmazlıkla muhalefetin vatan hainleri ile ortaklık yaptığını, görüştüğünü söyleyerek kendi dışındaki herkesi vatan hainliği ile suçluyor.

Vatan haini kimdir biliyor musunuz; Habur’da çadır mahkemeleri kuranlardır vatan hainleri, Oslo’da PKK ile görüşürken Afet Güneş tarafından büyük şehirlere silah yığdığınızı biliyoruz diyerek göz yumanlardır vatan hainleri, miting alanında Abdullah Öcalan’ın mektubunu okutanlardır vatan hainleri, çukurlar kazılırken silahlı kuvvetlerine dokunmayacaksınız emrini verenlerdir vatan hainleri, Osman Öcalan’ı TRT ye çıkartıp oy dilenenlerdir vatan hainleri, terörle müzakere değil mücadele edilir dediğimizde analar ağlamasın diye propaganda yapanlardır vatan hainleri, Gaffar Okan’ın katilleri ile ortaklık kuranlardır varan hainleri, 128 milyar dolar nerede dendiğinde cevap veremeyenlerdir vatan hainleri, dövizi 12 TL den 18 TL ye çıkarıp bir gecede tekrar 12 TL ye indirerek vatandaşı fakirleştirip, birilerini zenginleştirenlerdir vatan hainleri, depremde kaybolanları araştıralım diye verilen önergeyi reddedenlerdir vatan hainleri, büyük şirketlerin devasa vergi borçlarını silerken vatandaşı zam yağmuru altında ezenlerdir vatan hainleri, kendi çocukları ticaret yaparken fakir fukaranın çocukları üzerinden şehitlik kutsaması yapanlardır vatan hainleri………………………………….işte o vatan hainlerine, kim olurlarsa olsunlar lanet olsun onlara.

ASIM ÖCAL