Ülkemize dair beklentiler ışığında her zaman iyimser tarafımız ağır basar. 2023 yılına kadarki süreçte ufak tefek aksamalar olsa da 2024’te çok güzel şeyler olacak. Halkımız buna layık olduğu kadar hazırlıklı da olmalıdır. Dünya üzerinde İyi ve güzel olan ne varsa zirvede yer alacağımızdan şüphemiz yoktur. Buna inanan bir toplumun ferdi olmaktan her daim gurur duymuşumdur.

2023 yılı bizlere 2024 yılına dair bazı öngörüler aşılamıştır. Bunları sizlerle paylaşmakla birlikte dünya klasmanında oluşabilecek kıskançlık krizlerine karşı da dikkatli olmakta fayda vardır.2023 Yılı her koşulda zorlu geçmiş olsa da 2024’ün temellerinin atılmış olduğu bir yıldır. Demokrasi ve hukuk adına yapılan seçimlerin de etkisiyle dünyada parmakla gösterileceğimizden eminim.

Yeni yılla birlikte aşırı nezaketten toplumun yarısını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğiz. İyilik yapma yolunda herkes hunharca yarışacak. Dertli insan bulmada zorlanacak olan vatandaşlarımız dışa açılacak. Ceplerinde nakit taşımakta zorlanan tüm emeklilerimiz için belediyeler ücretsiz moto-kurye hizmeti sunacak.

Herkes gülümseyerek uyanacak güne, günaydınlar uçacak havada. Teşekkürler, merhabalar, sıralanacak ardı ardına. İnsanların gülmekten, gülümsemekten kırışacak yüzleri. Cümleler kabalıktan, küfürden ayıklanacak. Öküzlükle(!) araya ciddi oranda mesafe girecek.

Evet, 2024’te herkesin elinde fidan, koşturacak boş arazilere. Yol kenarları meyve ağaçlarıyla dolacak. Trafik polislerimiz altındaki hamaklarda serinleyecekler. Her köşe başında sokak hayvanları için yuvalar, yemek kapları olacak. Yağmurlu havalarda çamurla kirlenecek çocuklar. Kadınlar, analar, kızlar özgürlüğün tadına varacak. Korkmadan çıkabilecekler gece gündüz sokağa, parka, alış verişe…

Evet evet, 2024’te mutluluktan bayılan insanlar olacak caddelerde; yardım sirenleri çalacak ambulansların. Havamız, suyumuz, doğamız cana can katacak. Daha aydınlık olacak güneş, daha sıcak gülümseyecek dünyaya. Halaya duracak gecenin karanlığında yıldızlar. Her uçuşunda selam çakacak uçaklar ay yıldızlı bayrağımıza.

Yeni yılımızda yayalara yol verecek araçlar. İnsanlar karşıdan karşıya kırmızı halılarda, gözyaşlarıyla geçecek. Köşe başını mesken tutan dilenciler bulamayacağız. Çocukları cam silmeyecekler, bahçelerinde yetişen gülleri goncaları karanfilleri dağıtacaklar. Para yerine kitap verecek sürücüler. Metrolarda, otobüslerde, duraklarda herkes kitap okuyacak. Bilim insanları icat üstüne icat, makale üstüne makale yayınlayacak. Üniversiteler bilim ışığında yönetilip aydınlanacak.

2024’te sinemalarımız, tiyatrolarımız ve konser salonlarımız tıklım tıklım olacak. Vatandaşlarımız her dilden, her inançtan, her kültürden beslenecek hem de yan yana. Yerli ve milli müteahhitlerimiz kültür ve sanat merkezleri yapmaktan başlarını alamayacaklar. Hem de demirinden çimentosundan çalmadan. Hepsi de depreme dayanıklı olacak. Emeklilerimiz ekmek kuyruğundan havaalanlarında bilet kuyruklarında kalp krizi geçirecek. Azrail onların peşinden ülke ülke gezmekten bunalacak.

Şunun şurasında ne kaldı 2024’e… Her ağaçta yuvalanacak kuşlar. Mutlulukla, güvenle çıkacak yavrular yumurtadan. Sabahları “cikcik” sesleriyle uyanacak çocuklar. Her çocuk süt, yumurta, zeytin ve bal yiyerek güne başlayacak. İnsanlar güle oynaya gidecek işyerlerine. Asgari ücretle çıkabilecekler tatile. Her türlü tedaviye ücretsiz ulaşacak hastalar. SMS hastası çocukların aileleri valiliklerden izin alıp da meydanlarda yalvarmayacak artık. Gösteri ve yürüyüşler yasaklanmayacak. İnsanlar sadece eğlenmek için çıkacaklar. Türkülerle, halaylarla haykıracaklar sevinçlerini. Gül suyuyla karşılayacak polislerimiz.

Yeni yılla birlikte politikacılar da yalan söylemeyi unutacak. Her sözünün hesabını verebilecek. Oldukça kibar olacaklar herkese. Artık hakaretleri son bulacak, yemeyecekler birbirlerini. Medeni olacaklar her zaman. Çoluk çocuğa rahatlıkla dinlettirebileceğiz onları. Kimse kimseye yalakalık yapma ihtiyacı hissetmeyecek. Özü sözü bir olacak herkesin. Kralın çıplak olduğunu haykırabilecek herkes.

Mahkemelerin iş yükü de hafifleyecek böylece. Hukukçular da bir “Ohh!” çekip bağımsız olacaklar, daha adil olacaklar yen yılda. Anayasa Mahkemesine rest çekemeyecek Yargıtay. Hâkimler kantarın topuzu eşit tartacak yenilenen yılda.

2024’de güven saracak dört koldan, memleketin dört yanını. Şeffaf olacak her şey. Göreceğiz ki yeni yılda; insanlar alın terleriyle hakkını alabilecek, kimseye el avuç açmak yalvarmak zorunda kalmayacak. Parti liderleri, başbakanlar, cumhurbaşkanları belediye başkanları işlerine bisikletleriyle gidecekler.

Bu yılda çocuklar, gençler geleceğe dair mutluluk hayalleri kuracaklar. Avrupa’dan, Amerika’dan insanlar ülkemize akın edecek. Ülkemize yerleşmek için botlarda can pazarı yaşanacak. Böylece yeni yılda “Barışın Güvercinleri” uçacak ülkemizden dünyaya. Belki de Şeytan af dileyecek Tanrı’dan. Kapanacak belki de 2024’te Cehennem ’in kapıları. Cennet olacak yeni yılda Dünya’mız.

2024’TE CAHİT SITKININ DEDİĞİ GİBİ;

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olacak;

Kuşların çiçeklerin diyarı olacak.

Artık hiçbir köpek zehirlenmeyip; kediler tekmelenmeyecek.

Ne başta dert, ne gönülde hasret olacak;

Hele Kardeş kavgası mı gülüp geçilecek.

Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olacak

Yaz kış demeden herkesin evi barkı olacak.

Yaşamak, sevmek gibi gönülden;

Olursa bir şikâyet ölümden olacak.

MESUT AKÇA