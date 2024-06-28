Geçmişten ders almak lazım...

Adıyaman merkez ve Türkiye’nin diğer il ve ilçelerinde geçmiş yıllarda yapılıp teslim edilen TOKİ konutlarında bina yönetimlerinde ve dairelerin kullanımında kaynaklı çok sık yaşanan sorunlar görülmüştür.

Bu sorunlar genellikle,

- ⁠Tıkalı Lavabolar,

- ⁠Çalışmayan bazı pirizler,

- ⁠Alt komşuya akan su sızıntıları,

- Atıl kalan bina eklentileri,

- ⁠Site yönetim boşluğu,

- ⁠Site kültürü ile yaşamı hakkında yetersiz bilgi,

- ⁠Güvenlik personelinin ve kapıcı kültürünün oluşmaması ve benzeri sorunlardır.

Bunların neticesinde site yönetimi ve daire sakinleri tarafından;

* Bozulan hiçbir şey yapılmıyor,

* Park alanlarında bozulan kırılan oyun alanları tamir edilmiyor.

* Bina içerisinde bozulan asansörler çalışmıyor,

* Dış ve iç giriş kapıları arızalı kullanılıyor,

* Ortak alanlarda kullanılan ışıklar yanmıyor.

* Güvenlik olmadığından tehlikeli bir ortam oluşuyor.

Bu ve benzeri olumsuz koşulların neden olduğu sorunlara kayıtsızlık, ilgisizlik ve duyarsızlık sonucu çok kısa bir süre sonra binalarda kalite düşüyor, dairelerde satışlar başlıyor.

Bunların neticesinde daire fiyatları dip yapıyor, meydan illegal oluşumlara, madde bağımlılarına ve uygunsuz aile tiplerine kalıyor.

Peki neler yapılabilir, neler yapılmalı:

* Teslim alınıp oturulan dairelerde bir hafta sonra oluşturulacak olunan denetmen ekipler tarafından ,eksiklikler tesbit edilip inşa eden firmanın yapması İçin zorunluluğa tabii tutulması , yapmadığı takdirde,gerekli yaptırımları uygulamalıdır.

* Çalışmayan ve bozuk olan ne varsa tamiri ve bakımı mutlaka yapılmalı,

* Profesyonel yönetime gidilmesi sağlanmalı,

* Kapıcı ayarlanıp ilk günden itibaren görev verilmeli,

* Sitede bina güvenlik görevlisi olmalı,

* Site ve apartman kültürü İçin mutlaka eğitim verilip broşür dağıtılmalı,

* Oyun ve spor alanlarında, park ve bahçedeki eksiklik ve aksaklıklar giderilmeli, aydınlatmalar ile sokak lambalarında bozulan ve kırılanlar ivedilikle yapılmalıdır.

Devletimizin milli kaynaklarla ve özveri ile yaptığı bu konutların 3-5 yıl sonra kalitesiz, niteliksiz, bakımsız ve itibarsız konutlar haline dönüşmemesi, harcanan milli servetin değersizleştirilmemesi için sorumluluk sahipleri bu sorumluluğu birbirine yükleyip kenara çekilmemelidir.

Bu bir vebaldir. Bu vebalden kurtulmanın yolu yapılan masrafların, çekilen emeklerin ve verilen hizmetlerin sürdürülebilir olmasıdır.

Sürdürülebilirliği olmayan hiç bir başarı başarı değildir.

Başta Valilik olmak üzere, Adıyaman Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD gibi kurumlarımız tarafından periyodik olarak takip, kontrol ve denetim işlevi yürütülmelidir.

Etkili ve yetkili kurumlarca, oluşturulan ilgili ve sorumlu site yönetimleri koordine edilmelidir.

TOKİ’deki bu sorunlara "çözüm odaklı" yaklaşılmalı, aciliyet arzeden bu konunun ivedilikle çözümü, depremde yeniden yapılanan Adıyaman İçin elzem olduğu bilinmelidir.