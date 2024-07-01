Kaç gündür yazı kaleme alamayınca,dikkatli okurların gözünden kaçmamış olmalı ki, merak etmişler Fatma hanım neden yazmıyorsunuz diye?...

Taziye ziyaretleri, geçmiş olsunlar, düğün ortamları derken bir hayli yoğundum.Bir siyasetçinin en zor anı bana göre taziye ortamından bir düğüne de aynı anda yetişmesidir.Acını uzun süre yaşıyamıyorsun.

Aslında insan en güçlü varlıkmış.Son kaç yıldır O kadar acılar yaşandı ki, Coronavirüs'te onbinlerce insanımızı kaybettik, akabinde yaşanan depremde de çok canımızı kaybettik. Biz depremde o kadar acı yaşarken, insanların acısını paylaşırken diğer taraftan acıdan beslenen, çıkar sağlayan insanları da gördük. Bazen insanlığımızdan utandık, onlar mı hiç utanmadılar. Devir haklıların mı, güçlülerin mi?...

Onurlu ekmek kazanmak isteyenin işi bu kadar zor mu bu sistemde?.. İnanın gün boyunca bunun muhakemesini yaptım.

Deprem bölgesindeyiz büyük yıkımlar oldu,halk yeni yeni toparlanmaya çalışıyor.Fakat vatandaş her gün yapılan zamların ağırlığı altında eziliyor.Gelir dağılımında ki adaletsizlik, halkın #Geçinemiyoruz söylemi dalga dalga yayılmaktadır.

Ülke sorunlarını yıllardır gündeme getiriyorum, Kadın cinayetleri, Eğitim Sistemi, Sağlık Sistemi, Tarım Politikamız, deprem konusunda daha önceden yaptığım uyarı paylaşımım, mülteci konusunda ilerde yaşayabileceğimiz toplumsal sorunlara kafa yordum,yoruyorum.Tüm bunları bu ülkede hep beraber daha güzel koşullarda yaşayalım diye.Kimsenin kimsenin hakkını yemediği, üniversite bitiren gencin iş bulduğu, çiftçinin,emekçinin, işçinin emeğinin karşılığını aldığı, bir ülke hayalim devam ediyor. Sadece İnsanca yaşamak istiyoruz.