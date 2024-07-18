Atatürk tarafından halkla birlikte halkçılık esaslarına dayalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu. Atatürk yönetiminde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Halk Egemenliğine dayanan laik demokratik sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

Atatürk yönetiminde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Halk Egemenliğine dayanan laik demokratik sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda dünyada halk egemenliğine dayalı olarak kurulmuş devlet yoktu.

Kadın hamile olduğunda bebek 9 ay 10 gün annesinin karnında annesini kanı ile besleniyor. Doğduktan sonra 2 yıl annesinin sütü ile besleniyor. Annesinin kucağında yetişiyor. Sevgiyi, güzelliği, dayanışmaya annesinden öğreniyor.

Bu özellik, beceri, yetenek ve yaptıklarıyla KADIN VARLIK KAYNAĞIDIR.

Toplumun geleceğini şekillendiren dinamizmin motor gücüdür.

Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik, demokratik toplumun temel ilkesidir.

Atatürk’e göre Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluş felsefesi ile hedeflenen çağdaşlaşma hedefinin gerçekleşmesi ancak varlık kaynağı olan kadınların toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamda etkin ve belirleyici olmaları ile mümkündü.

Atatürk’e göre varlık kaynağı olan kadınların toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamda etkin ve belirleyici olurlarsa toplum barış ve huzur toplumu olurdu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 2 yıl 3 ay 18 gün sonra, 17 Şubat 1926 tarihinde, Atatürk’ün isteği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İsviçre medeni kanunu örnek alınarak Türk medeni kanunu çıkarıldı.

Nüfusun %50’sini oluşturan rarlık kaynağı olan Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.

Atatürk’ün yönetiminde CHP tarafından kadınlara milletvekili ve belediye başkanı seçme seçilme hakkı verildiğinde dünyada kadınların milletvekili ve belediye başkanı seçme ve seçilme hakkının olduğu bir devlet oktu.

Batı Avrupa’nın önde gelen ülkeleri Atatürk’ün yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti’nin kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesini örnek aldılar.

İngiltere 1928 yılında,

İspanya ve Portekiz’de 1931yılında,

Fransa, 1944 yılında,

İtalya 1945 yılında,

Yunanistan 1949 yılında,

İsviçre 1971 yılında,

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiler.

Atatürk’ün yönetiminde Eylül ve Ekim 1930 tarihinde yapılan yerel seçimlerde kadınlar belediye başkanı ve belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyesi ve muhtar seçildiler.

Atatürk’ün yönetiminde 8 Şubat 1935 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde 18 kadın milletvekili seçildi.

Varlık kaynağı olan kadınların, toplumsal ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamada etkin ve belirleyici olmaları sağlandı.

Atatürk’ün yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti barış ve huzur içinde bir devlet ve toplum oldu. Dünyada örnek alındı örnek gösterildi.

Atatürk’ün ölümünden sonra varlık kaynağı olan kadınların toplumsal, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda etkin ve belirleyici olmalarına son verildi.

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nde erkekler, varlık kaynakları olan kadınlara hakaret, eziyet, işkence ediyorlar. Dövüyorlar, öldürüyorlar. Varlık kaynağı kadınlara vefasızlık, saygısızlık ve nankörlük ediyorlar.

Varlık kaynağı olan kadınlara yapılan haksızlık ve kötülük nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nde barış ve huzur yok oldu. Türkiye Cumhuriyeti yoksullaştı ve geriledi.

CHP

Atatürk’ün halkla birlikte halkçılık esaslarına dayalı olarak kurduğu CHP seçimlerde nüfusun %50’sini oluşturan, varlık kaynağı olan kadınların oyunu alacak projeler oluşturursa. Seçimlerde Kadınları oyunu alır tek başına iktidara gelir.

İktidarında Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruluş felsefesi ve ilkeleri doğrultusunda yönetir ve yeniden yapılandırır.

Varlık kaynağı olan kadınların toplumsal, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda etkin ve belirleyici olmalarını sağlar.

Türkiye Cumhuriyeti gelişir, zenginleşir, kalkınır, toplumsal barış ve huzura kavuşur.