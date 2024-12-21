Çağımız bilgi çağıdır.

Kafasında projeleri, arkasında başarıları olan,

Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, bilgiyi yönetme ve bilgiyi örgütleme yetenek ve becerisine sahip olan nitelikli insan gücüne dayalı yönetim çağıdır.

Sorunlara çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla, ortak akla, bilgi ve projeye dayalı çözüm üretme. Devletin ve halkın sorunlarını çözme geliştirme zenginleştirme kalkındırma çağıdır.

Kafasında projeleri, arkasında başarıları olan, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, bilgiyi örgütleme ve yönetme yetenek ve becerisine sahip olan,

Siyaseti kendisi için değil ülke ve halk için yapan, kişiler milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi seçilirse.

Devlet ve halk iyi yönetiliyorlar başarılı oluyor.

Toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel sorunlara çözüm üretiliyor. Sorunlar çözülüyor.

Ülke ve toplum gelişiyorlar, kalkınıyorlar ve zenginleşiyorlar. Barış ve huzura kavuşuyor.

Adıyaman üzerine oturduğu coğrafyası:

Tarihi ve kültürel zenginliklere, yeraltı ve yerüstü maden kaynaklarına sahip olan.

Kaliteli ve nitelikli tarım ürün yetiştirilmesini sağlayan ekolojik toprak yapısına sahip olan bir coğrafyadır.

Adıyaman, üzerine oturduğu coğrafyasının kendisine sunduğu fırsatlarına rağmen sorunları çözülmemiş, kalkınamamış, gelişememiş, zenginleşememiş, yoksul ve geri kalmış bir ildir.

Adıyaman’ın sorunlarının çözülmesi, gelişmesi, kalkınması ve zenginleşmesi için Adıyaman halkının seçimlerde, siyasal tercihini yaparken ve oyunu kullanırken:

1- Kafasında Adıyaman’ın toplumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümüne yönelik projeleri olan.

2- Adıyaman halkını tanıyan, sorunlarını bilen,

3- Siyaseti kendisi için, kendisini, yakınlarını zenginleştirmek için değil, Adıyaman ve Adıyaman halkını için, Adıyaman’ının ve halkın sorunlarını çözmek. Adıyaman’ı ve halkını zenginleştirmek kalkındırmak için yapacak olan kişilerin milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi seçilmesi gerekiyor.

4- Adıyaman’ın gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi, toplumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözülebilmesi, için bu davranış ve uygulama bir gereklilik ve zorunluluktur.