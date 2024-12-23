Değerli okurlar, Bugün çok etkilendiğim bir konuyu sizlerle de paylaşmak istedim. Genç bir yavrumuzun taziyesine katıldım. Allah herkesin evladını bağışlasın. Genç ölümü bir başka etkiler beni. Bilirsiniz bizim buralarda taziye misafirlerini ağırlamak geleneksel bir duruma dönüşmüş. Oldukça külfetlidir. Maddi durumu iyi olmayanlar zorlanıyor. Şunu öncelikle ifade etmeliyim ki genç yemeği asla boğazımdan geçmez. Allah düğün yemekleri nasip etsin. Çoğu insan kaybettiği yakınının hayratını yapar. Ama gelin görün ki ekonomik şartlar çoğu insanı zor durumda bırakıyor. Yoksul aile taziye misafirini ağırlayamamaktan üzgün. Sadece mevlüt okuturum ama yemek veremem diyenlerin halini düşünmenizi isterim. Hem acısı var hem de gidenin arkasından bir şeyler yapmak istiyor. Bu konuyla ilgili geçmişte bir çalışma olduğunu biliyorum ama tam anlamıyla yerleşmedi. Çoluk çocuğunun rıskı olan İneğini satıp dosta düşmana karşı mahcup olmayayım diyen, kredi kartıyla borç batağını göze alarak zorlanan insanları gördüm.Bu eşitsizlik nasıl giderilebilir? Ölümüz de dirimiz de kıymetlidir. Bu konuda siz değerli okurların yorumlarını merak ediyorum. Ne dersiniz?...