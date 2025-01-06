22 yıldır iktidar olan AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’ni tek başına aldığı kararlarla tarikatlarla birlikte yönetmeye başladı.

Atatürk’ün yönetiminde CHP tarafından kurulan dünyada örnek alınan ve örnek gösterilen Türkiye Cumhuriyeti’nin halk egemenliğine dayanan laik demokratik sosyal hukuk devleti kuruluş felsefesi ilkeleri yapılanma ve işleyişi değiştirildi. Büyük oranda din devleti yapıldı.

Toplumsal, sosyal, siyasal, kültürel, yapılanma ve işleyişi geriledi. Türkiye Cumhuriyeti ve halk yoksullaştı. Barış ve huzur bozuldu.

Türkiye Cumhuriyeti’ni, bilgi toplumu yapılmasını ileri teknolojiye dayalı üretim yapılmasını, gelişmesi kalkınması zenginleşmesini hedeflenerek planlanan ve örgütlenen eğitim sisteminin yapılanma, işleyişi değiştirildi. Değiştirilen eğitim sisteminin yapılanma, planlama ve işleyişi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin din devleti yapılanması hedefledi. Gençlere bu amacı hedefleyen eğitim verilmeye başlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ve ilkelerinin değiştirilmesinden rahatsız olan. Yoksullaşan, fakirleşen gerileyen, barış ve huzuru bozulan. Ülkenin geleceğini oluşturan çocuklarının eğitim sistemi değiştirilen. Türk halkı gelinin durumdan rahatsız ve arayış içinde.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ve ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılanması, sorunlarının çözülmesi, kalkınması, gelişmesi, zenginleşmesi, barış ve huzura kavuşması gerekiyor. Bu bir ihtiyaç gereklilik ve zorunluluktur.

CHP YAPILACAK SEÇİMDE HALKIN OYUNU ALACAK VE İKTİDAR OLACAKTIR

Atatürk’ün illeri ziyaret ederek, halkla görüşerek. Halkın görüş ve önerisini alarak halkla birlikte kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk’ün yönetiminde dünyada örnek alınan örnek gösterilen halk egemenliğine dayanan laik demokratik sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran CHP. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruluş felsefesi ve ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırmak görev ve sorumluluğu olan partidir.

Cumhuriyet Halk Partisi. Seçimde halkın oyunu alıp iktidar olması için siyaset yapması. Halkın oyunu alıp iktidar olması. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruluş felsefesi ve ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırması. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Halkın sorunlarını çözmesi, kalkındırması geliştirmesi zenginleştirmesi gerekiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyaseti bu maçla yapmak için yapmaya başladı. İlleri ziyaret ederek halkla toplantılar yapıyor. Toplantılarda CHP’yi iktidar yapmak. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ve ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırmak. Devletin ve halkın sorunlarını çözmek kalkındırmak, geliştirmek zenginleştirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetmek istediğini söylüyor. Yaptığı siyaset halkta karşılık buluyor.

Seçimde halkta karşılığı olan partili siyasetçiler. Önseçimle milletvekili adayı yapılırlarsa. Genel Merkez yönetimi. Belediye başkanları. İl ilçe başkan ve yöneticileri. Parti üyeleri. Milletvekili adayları, Genel Başkan Özgür Özel’le birlikte halkın oyunu almak için siyaset ve çalışma yaparlarsa. Arayış içinde olan halk seçimde CHP’ye oy verir. CHP seçimde tek başına iktidar gelir.

İktidar olan CHP Genel Başkan Özgür Özel’in yönetiminde CHP. Halka verdiği sözleri tutar. CHP iktidarında Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesi ve ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve halkın sorunlarını çözülür. Türkiye Cumhuriyeti ve halk kalkınır, geliştir. Zenginleştir. Barış ve huzura kavuşturur.

Celal Topkan 20. Dönem Adıyaman’da CHP’den önseçimle Milletvekili seçilen araştırmacı yazar