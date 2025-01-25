TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ÜZERİNE OTURDUĞU COĞRAFYA:

Tarihsel süreç içinde tarihin en köklü devletlerinin yaşadığı,

Tarihsel ve kültürel zenginliğe sahip olan,

Doğusunda (Asya) ile Batı (Avrupa) ülkelerini, Güneyinde (Orta Doğu ile Afrika) Kuzey (Rusya) ülkelerini birbirine bağlayan, 3 tarafı denizle çevrili olan, kaliteli ve nitelikli turistik ortamlara sahip olan.

Yer altı ve yer üstü maden yataklarına sahip olan, Dört mevsimin yaşandığı, her türlü tarım ürünlerinin yetiştirildiği, ekolojik olarak dünyanın en verimli toprağına sahip olan bir coğrafyadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İYİ YÖNETİLİRSE

Jeopolitik ve jeostratejik fırsatları. Tarihi ve kültürel zenginlikleri. Yer altı ve yer üstü varlıkları.

Genç ve dinamik insan gücü potansiyeli. Zenginliğe dönüştürülürse. Stratejik bir tercih olarak bütçeden eğitime yeterli kaynak ayrılırsa. Türkiye eğitim ve bilimde gelişir.

İleri teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek, zenginlik yaratan üretim yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti kalkınır, gelişir, zenginleşir dünyanın en zengin ülkesi olur.

Halkın aş ve iş sorunu çözülür. Demokrasi, hukuk, hak ve özgürlükler gelişir ve güvenceye kavuşur.

Yurttaşlar, hak ve sorumluluğunun bilincinde olurlar. Verdiği verginin nereye harcandığının hesabını sorarlar.

Türkiye Cumhuriyeti başarılı olur, gelişir kalkınır devletin ve halkın sorunları çözülür barış ve huzura kavuşur.

ÇOK PARTİLİ SİYASAL SİSTEMLE YÖNETİLEN TÜRKİYE’NİN İYİ YÖNETİLMESİ VE BAŞARILI OLMASI İÇİN

Sağ ve sol düşüncenin temsiline dayalı işleyen çok partili siyasal sistemin,

İlke ve kurallarına göre işlemesi,

Partilerde kararların katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla alınması,

Organlara seçimlerin katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yapılması,

Milletvekili adaylarının, çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla, illerinde partiye kayıtlı üyelerle önseçimle belirlenmeleri, Gücünü halktan alarak siyaset yapılması.

Milletvekillerinin siyaseti, kendileri için değil, ülke ve halk için bilgi ve projeye dayalı, halk için, ülkeyi ve halkı geliştirmek, kalındırmak, zenginleştirmek için yapılması gerekiyor.

Çok partili siyasal sistemin ilke ve kurallarına göre işlerse, o zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine oturduğu coğrafyasının jeopolitik ve jeostratejik fırsatları, tarihi ve kültürel zenginlikleri, yeraltı ve yerüstü varlıkları, genç ve dinamik insan gücü potansiyeli zenginliğe dönüştürülür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve halkın sorunu çözülür. Zenginleşir, gelişir, kalkınır. Barış ve huzura kavuşur.Türkiye Cumhuriyeti dünyada, örnek alınan ve örnek gösterilen bir olur.

Celal Topkan 20. Dönem CHP Adıyaman Milletvekili Araştırmacı yazar