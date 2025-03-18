Çağımız bilgi çağıdır. Bilgiye ulaşma, bilgiyi yönetme ve bilgiyi örgütleme, bilgiyi kullanma, yetenek ve becerisine sahip olan nitelikli insan gücüne dayalı yönetim.

Devletin ve halkın sorunlarına bilgiye ve projeye dayalı çözüm üretme. Devleti ve halkı zenginleştirme kalkındırma, sorunlarını çözme. Devleti barış ve huzura kavuşturma çağıdır.

Siyaset: İktidar olmak, devlete ve halka hizmet etmek, devletin eğitimini geliştirmek. Sanayi ve teknolojisini geliştirmek, Kaliteli ve nitelikli üretim yapılmasını sağlamak. Devletin ve halkın ekonomik, sosyal, iş ve kültürel sorunlarını çözmek. Ülkeyi ve halkı geliştirmek, kalkındırmak, zenginleştirmek yaşamını iyileştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, Devleti ve halkı barış ve huzura kavuşturmak için yapılan bir iştir.

Siyasetçi: Kafasında projeleri, arkasında başarıları, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, yetenek ve becerisine sahip olan. Siyaseti bilgi ve projeye dayalı, ülke ve halk için. Devleti ve halkı kalkındırmak, zenginleştirmek, geliştirmek, halkın sorunlarını çözmek, Halka fayda sağlamak, halkın yaşamını iyileştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek için yapan kişidir.

Bu nitelik yetenek beceriye ve sahip olan. Siyaseti ülke ve halk için yapan kişiler Adıyaman’da partilerde il ve ilçe başkanı. Milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi yapılırsa. Adıyaman’ın toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel sorunlarına çözüm üretilir. Adıyaman kalkınır gelişir zenginleşir sorunları çözülür. Barış ve huzura kavuşur

ADIYAMAN İLİNİN ÜZERİNE OTURDUĞU COĞRAFYASI

Tarihi ve kültürel zenginliğe. Yeraltı ve yer üstü maden zenginliğine. Kaliteli ve nitelikli tarım ürünlerini yetiştirilmesine uygun olan ekolojik toprak yapısına. Su kaynaklarına ve akar suya. Genç ve dinamik insan yapısına ve gücüne sahip olan bir coğrafyadır. Adıyaman gelişmesi, kalkınması ve zenginleşmesi, sorunlarının çözülebilmesi için. Adıyaman halkının seçimlerde, siyasal tercihini yaparken ve oyunu kullanırken:

1- Adıyaman’ı ve halkını tanıyan, sorunlarını bilen.

2- Adıyaman’ın toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sorunlarının çözümüne yönelik kafasında projeleri, arkasında başarıları, olan.

3- Siyaseti Adıyaman ve Adıyaman halkı için. Adıyaman’a ve halkına hizmet etmek. Adıyaman ekonomisini geliştirmek, zenginleştirmek, sorunlarını çözmek, kalkındırmak ve büyütmek için yapacak olan Adıyamanlı kişilerin milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi yapılması gerekiyor.

4- Adıyaman ekonomisinin gelişmesi, zenginleşmesi, kalkınması. Toplumsal, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve iş sorunlarının çözülebilmesi için Adıyaman halkının seçimlerde bu anlayışla hareket ederek oy kullanması gerekiyor.

5- Adıyaman Halkı bu anlayışla davranır ve hareket ederse Adıyaman ve Adıyaman halkının sorunları çözülür. Adıyaman ve Adıyaman halkı zenginleşir, kalkınır, gelişir, barış ve huzura kavuşur.



Celal Topkan

20.Dönem Adıyaman CHP Milletvekili