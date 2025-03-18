Son yüzyılda, benzeri görülmemiş bir kuraklık süreci yaşıyoruz. Özellikle son yıllarda, iklim değişikliği, küresel ısınma, bilinçsiz su tüketimi ve çevresel etmenler nedeniyle su kaynaklarımız hızla tükeniyor.

Ekinler kuruma noktasına geldi; toprakta yeterli nem olmadığı için yazlık ekimler de yapılmakta güçlük çekiliyor. Bu durum, sadece tarımsal üretimi değil, aynı zamanda ülkemizin gıda güvenliğini de tehdit etmeye başladı.

Bugün, ülkemizdeki siyaset, ekonomik sıkıntılar ve günlük yaşamın zorlukları nedeniyle geleceğimizi yeterince düşünemiyoruz. Ancak şu bir gerçek ki, aslında çok önemli ve acil bir sorunumuz var: Su kıtlığı.

Türkiye'nin kuraklık riski, iklim değişikliği, su kaynaklarının yönetimi, hızlı nüfus artışı gibi pek çok faktörün etkisiyle giderek büyüyor. Yapılan bilimsel analizlere göre, bu sorun birkaç yıl içinde ciddi boyutlara ulaşacak ve ciddi kuraklık sıkıntılarına yol açacaktır.

Kuraklık alarmı!

MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) Şubat ayı verilerine göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde kuraklık alarmı verilmiş durumda. Tarımsal üretim, iklimsel riskler ve doğa olaylarıyla her geçen gün daha kırılgan bir hal alıyor. Don, dolu ve kuraklık gibi afetler, gıda üretimini tehdit ederken, bu afetlere ne kadar hazırlıklı olduğumuzu da sorgulamamız gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaşanan bu kuraklık nedeniyle su tasarrufu sağlamak amacıyla Türkiye genelinde 10 ilde 50 havzada “su kısıtı” uygulaması başlattı. Bugün çiftçilerle yaptığım görüşmede, "İlk defa böyle bir kuraklık yaşıyoruz" dediler. Üstelik 15 gün önce yaşanan don olayları, meyve ve sebze bahçelerini büyük ölçüde vurdu. Özellikle Akdeniz bölgesindeki narenciye bahçeleri, ciddi zarar gördü.

Tüm Türkiye’de durum endişe verici.* Bu kuraklık, gıda üretimini ve dolayısıyla gıda güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaşmış durumda. Unutulmamalıdır ki su, en değerli ve sınırlı kaynaklarımızdan biridir. Bu yüzden, bugünden alacağımız tedbirler, gelecekte yaşanacak su krizlerini önlemeye yönelik atılacak adımlar için büyük önem taşıyor.

Gıda güvenliği, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir tarım için suyun korunması elzemdir.

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