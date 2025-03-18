1915'teki Çanakkale Savaşı'nda Milletimizin gösterdiği kahramanlık ve direnişi simgeler. Zorlu koşullar altında büyük bir özveriyle savundukları Çanakkale Boğazı, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yapılan İtilaf Devletleri'nin deniz harekâtının başarısız olmasına yol açmıştır. Bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan savunmasındaki kararlılığını dünyaya duyurmuş ve "Çanakkale geçilmez" gerçeğini tarih sahnesine kazandırmıştır. Bu tarihi olayı büyük başarı sağlayan eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bin selam. Ruhları şad olsun.

#ÇanakkaleGeçilmez