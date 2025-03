Nüfusun %50’sini oluşturan, toplumun ve ülkenin geleceğini oluşturan çocukları 9 ay 10 gün karnında kanıyla besleyen. Doğduktan sonra 2 yıl sütüyle besleyen. Kucağında severek, okşayarak sevgiyle ve güzellikle yetiştiren kadın. Bu nitelik özellik ve yönleriyle varlık kaynağıdır.

Erkeğin (Babanın) toplumun ve ülkenin geleceğini oluşturan çocukların oluşumundaki katkısı varlık kaynağı anne kadınla girdiği cinsel ilişki ve aldığı zevktir. Varlık kaynağı olan kadınlar, toplumsal, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda etkin ve belirleyici olamadan devletin gelişmesi kalkınması barış ve huzura kavuşması mümkün değildi.

Atatürk’ün yönetiminde 29 Ekim 1923 tarihinde halk egemenliğine dayanan laik demokratik sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran CHP tarafından 17 Nisan 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çıkarılan kanunla dünyada ilk olarak varlık kaynağı olan kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Atatürk’ün yönetiminde CHP tarafından varlık kaynağı olan kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildiğinde. Dünyada varlık kaynağı olan kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği bir devlet yoktu.

Atatürk’ün yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti’nde CHP tarafından 4 Nisan 1930 tarihinde yerel seçimler yapıldı. Yerel seçimlerde erkekler ve kadınlar belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyesi adayı yapıldılar. Kadınlar belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve il genel meclisi üyesi seçildiler.

Atatürk’ün yönetiminde CHP tarafından 8 Şubat 1935 tarihinde 5. dönem milletvekili seçim yapıldı. 383 erkek 18 Kadın Milletvekili seçildi.

Nüfusun %50’sini oluşturan kadınlara belediye başkanı ve milletvekili seçilmeleri hakkı verilerek. Varlık kaynağı olan kadınların toplumsal, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda etkin ve belirleyici olmaları sağlandı.

Atatürk’ün liderliği, Atatürk’ün yönetiminde CHP tarafından halk egemenliğine dayalı olarak kurulan laik demokratik sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’nde Varlık kaynağı olan Kadınlara verilen hak ve yetkiler, kadınların toplumsal, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda etkin belirleyici olmalarının sağlanmasından sonra. Avrupa ülkeleri tarafından örnek alındı. Örnek gösterildi.

Kadınlara seçme seçilme hakkı:

İngiltere’de 1928 yılında,

İspanya ve Portekiz’de 1931yılında,

Fransa’da, 1944 yılında,

İtalya’da 1945 yılında,

Yunanistan’da 1949 yılında,

İsviçre’de, 1971’de verildi.

Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde varlık kaynağı olan kadınlara seçme ve seçilme hakkı Atatürk’ün yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti’nden örnek alınarak verildi

Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir "Kadınlar Günü" düzenledikten sonra,[2] 1910 yılında Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansında her yıl bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesini önerdi. Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış ve kabul edilmiş olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür.

Uluslararası 8 Mart varlık kaynağı kadınlar gününü kutluyorum

Celal Topkan