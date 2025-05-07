TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşülerek kabul edildi. Teklif, özellikle TRT’ye yönelik düzenlemeler ile kamuya personel alımında yaş sınırı uygulamasını içeren maddeleri nedeniyle dikkat çekti.

Kamuya girişte 35 yaş sınırı geliyor

Teklife göre, kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavı ile yapılacak alımlarda 35 yaş üst sınırı uygulanacak. Bu düzenleme, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri veya özel kanunlarla kurulan kamu kurumları, kurulları ve üst kurullarını da kapsayacak.

BTK üyelik şartları yeniden düzenleniyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Kuruluş Kanunu’nda da değişikliğe gidiliyor. Kurul üyelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel şartları taşıması, siyasi parti yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olması şartı getiriliyor.

TRT’ye Geniş Yetkiler ve İstisnai Haklar

Komisyonda en fazla tartışma yaratan maddeler TRT’ye yönelik düzenlemeler oldu. Teklifle birlikte TRT’nin idari, mali ve hukuki yapısında önemli değişiklikler öngörülüyor:

1. Üst düzey yönetime yüksek maaş düzenlemesi

TRT Genel Müdürü’ne, en yüksek devlet memurunun aldığı maaş ve sözleşme ücreti kadar ödeme yapılacak. Bu tutara ikramiye dahil olacak; ek gösterge, kıdem, taban aylıkları ve çeşitli tazminatlar da dikkate alınacak.

2. Şirket kurma ve ortaklık yapma yetkisi

TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçlarına uygun olması şartıyla özel hukuk hükümlerine tabi yerli veya yabancı şirketlerle ortaklık kurabilecek. Mevcut şirketlere iştirak edilebileceği gibi bu şirketler yurt içinde veya dışında satın alınabilecek ya da devredilebilecek.

3. İhale muafiyeti getiriliyor

TRT’nin sahip olduğu veya ortak olduğu şirketlerle yaptığı alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri uygulanmayacak. Bu işlemlerin usul ve esasları Genel Müdür'ün teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararıyla belirlenecek.

4. Personel ve ek gösterge düzenlemeleri

Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan personele uygulanacak ek göstergeler, TRT Yönetim Kurulu’nun teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdamına olanak tanınacak. Ayrıca, başka kurumlara nakledilen personel mevcut maaş, ikramiye ve tazminat haklarını koruyacak.

5. Bedelsiz taşınmaz tahsisi

Kamuya ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, TRT’nin görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz şekilde kuruma tahsis edilebilecek.

Muhalefetten eleştiriler: Şeffaflık ve denetim dışı bırakılıyor

Komisyondaki görüşmeler sırasında özellikle TRT’ye getirilen ayrıcalıklı yetkiler muhalefet milletvekilleri tarafından eleştirildi. Kamu kaynaklarının denetim dışı kullanılmasına olanak tanıyabileceği ve şeffaflık ilkesine zarar verebileceği yönünde uyarılarda bulunuldu.

Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

Kaynak : PHA