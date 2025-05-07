CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (TÜSİAD) ziyaret etti. Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Yalçın Karatepe ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti. Ziyaret sırasında TÜSİAD binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

“Türkiye’de hep birlikte kazanacağımız bir dönem mümkün”

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel, CHP’nin program çalışmaları ve Türkiye’nin geleceği hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Buradan sonra Türkiye’nin önünde yeni bir iktidar, yeni bir dönem vardır. Türkiye’nin demokratları demokrasiye sahip çıkacaklar ve iktidar değiştikten sonra, iş insanlarının da, sermayenin de, emekçilerin de yüzünün güldüğü bir Türkiye mümkün olacak. Hakça bölüşümün sağlandığı, örgütlenmenin önündeki engellerin kalktığı, dünya ticaretinden daha fazla pay alan, potansiyelini doğru değerlendiren bir Türkiye hayal değil.”

Özel, TÜSİAD yönetimiyle yapılan görüşmede Türkiye’nin demokrasi, adalet ve kalkınma taleplerini konuştuklarını, birlikte adilce bölüşmeye dair iradelerini ifade ettiklerini belirtti.

“CHP, hem emeğin hem sermayenin yanında”

CHP’nin yeni dönem politikalarının hem iş dünyasına hem de emek dünyasına hitap ettiğini vurgulayan Özel, “Bugünü doğru okuyan, yarını yakalayan bir program hazırlıyoruz. Türkiye’nin potansiyelini en üst seviyeye çıkarıp bunu adilce bölüştüğümüz bir süreci hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Fiziksel saldırı yorumu: “Kutup yıldızının Taksim’e düşme ihtimali kadar tesadüf”

CHP lideri, geçtiğimiz günlerde uğradığı fiziksel saldırıya ilişkin de açıklamalarda bulundu. Saldırganın tesadüfen orada bulunmadığını savunan Özel, “O kişinin tesadüfen oraya gelmiş olma ihtimali, Taksim Meydanı’na Kutup Yıldızı düşme ihtimali kadardır” dedi. Özel, saldırganın geçmişi ve söylemleriyle organize bir yönlendirme içerisinde olduğunun açıkça görüldüğünü vurgulayarak, “Emniyetin açıklamaları bizim iddialarımızı teyit eder nitelikte” ifadelerini kullandı.

“Bu saldırının hesabını ortaya çıkarmak hükümetin görevidir”

Özgür Özel, saldırıya ilişkin etkin bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Bu saldırının bağlantılarının ortaya çıkarılması, iktidarın sırtından bu yükü alır. Aksi halde bu karanlık gölge, iktidarın omzunda kalır” dedi. Sabrını koruduğunu ifade eden Özel, yetkililerin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

“Sokaktaki serseriden ders alacak olsak, bu yollara çıkmazdık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saldırı sonrası kamuoyuna bir mesaj vermemesi ve “gereken dersi almıştır” dediği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Özel şu ifadeleri kullandı:

“Ben yapılan açıklamalara kulak asmam. Öyle sokaktaki serseriden ders alacak olsak, bu yollara hiç çıkmazdık. Bu siyaset grubuna yapılmış organize bir saldırıdır. Demokratik siyaset ile otoriter eğilimler arasındaki ayrım artık netleşiyor.”

“O yasa, CHP’li belediyelere zımnen ‘cinayet işle’ diyor”

Özel, Anayasa Mahkemesi’nin sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeyi iptal etmeyerek yürürlükte bırakmasına da tepki gösterdi:

“O yasa, CHP’li belediyelere zımnen ‘cinayet işle’ diyor. Biz bu cinayeti işlemeyiz. Mahkemenin yasayı iptal etmesi ve yeni düzenleme için yasama organına süre tanıması gerekirdi. Bu bir fırsattı ve kaçırıldı. Biz yaşamı, doğayı ve hayvanı savunan bir yerden bu yasaya itiraz etmeye devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA