“Spor, Sanat ve Kültürel Etkinliklerle Tam Öğrenme Projesi” kapsamında hayata geçirilen “Her Nota Bir Umut” ses yarışması, Adıyaman’daki ortaokul ve lise öğrencilerini sahneyle buluşturuyor. İl genelindeki okullar arasında gerçekleştirilen yarışmanın final gecesi, 9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 19.30’da TPAO Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Yarışmanın finalinde, ortaokul ve lise kategorilerinde yarışan öğrenciler sahne alarak performanslarını sergileyecek. Organizasyon, genç yetenekleri keşfetmenin yanı sıra öğrencilerin özgüvenini artırmayı, sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı ve okullar arası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’dan davet

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yaptığı açıklamada tüm sanatseverleri ve basın mensuplarını final gecesine davet etti. Tosun, “Gençlerimizin sesi, umudumuzdur. Müzik aracılığıyla onların duygularını, heyecanlarını ve hayallerini sahneye taşıyoruz. Bu anlamlı gecede siz değerli basın mensuplarını ve tüm halkımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA