Adıyaman Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından organize edilen Erasmus+ Bilgilendirme Günü etkinliği, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe üniversitenin çeşitli fakültelerinden akademik personel katıldı.

Hareketlilik süreçlerine dair kapsamlı bilgilendirme

Program, “Personel Hareketliliği Genel Bilgilendirme Toplantısı” başlığıyla başladı. Ardından “Erasmus+ Koordinatörleri (Bölüm/Birim/Enstitü) Bilgilendirme Toplantısı” başlığı altında bölüm ve birim koordinatörlerine özel bilgilendirme oturumları düzenlendi.

Toplantılarda konuşan Erasmus+ Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meltem Özel, Erasmus+ programının genel yapısı, başvuru koşulları, değerlendirme süreçleri, hibeler, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ikili anlaşmalar ve personel hareketliliğine dair önemli başlıklar üzerinde durdu.

Dr. Özel, hem akademik hem de idari personelin Erasmus+ kapsamında yurt dışı eğitim, öğretim ve eğitim alma hareketliliklerinden nasıl yararlanabileceğini örneklerle anlattı. Sunumun ardından katılımcıların soruları yanıtlanarak, uygulamada karşılaşılan sorunlara dair açıklamalarda bulunuldu.

Uluslararasılaşma hedefi vurgulandı

Etkinlikte ayrıca Erasmus+ programının Adıyaman Üniversitesi'nin uluslararasılaşma sürecine katkı sunduğu vurgulandı. Üniversite yönetimi, bu tür bilgilendirme toplantıları ile akademik personelin yurt dışı iş birliklerinden daha fazla yararlanmasının amaçlandığını belirtti.

Adıyaman Üniversitesi’nin Erasmus+ hareketlilikleri kapsamında Avrupa’daki birçok yükseköğretim kurumu ile anlaşmalarının bulunduğu, gelecekte bu ağın daha da genişletilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Kaynak : PHA