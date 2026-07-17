Adıyaman Belediyesi, yaz akşamlarında çocukları sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenecek açık hava sinema etkinliğiyle çocuklar ve aileleri, Fortuna Sosyal Tesisi'nde gökyüzü altında sinema keyfi yaşayacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikte çocukların keyifli vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Çocuk Sineması etkinliği, 17 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Fortuna Sosyal Tesisi'nde başlayacak.

Adıyaman Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenecek etkinliğe tüm çocuklar ve aileleri davet edildi.

Belediye yetkilileri, yaz boyunca çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini belirterek, aileleri açık hava sinema etkinliğine katılmaya çağırdı.

Kaynak : PERRE