Adıyaman'da 16 yaşındaki Muhammet Pekmez'den iki gündür haber alınamıyor. Siteler Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Pekmez'in evden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, polis ve jandarma ekipleri kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi'nde ikamet eden Nergis ve Adem Pekmez çiftinin üç çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Muhammet Pekmez, evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yaklaşık iki gündür kendisinden haber alamayan ailesi, çocuklarının hayatından endişe duyduklarını belirterek yetkililere başvurdu.

İhbarın ardından polis ve jandarma ekipleri kayıp gencin bulunması için arama çalışması başlattı. Bölgede sürdürülen çalışmalar devam ederken, Muhammet Pekmez'i gören veya bulunduğu yeri bilen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri istendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.