Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Alitaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen nedenle alev alan otomobil kısa sürede yangının etkisi altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa D. idaresindeki 40 AAL 863 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.