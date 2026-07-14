İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, çeşitli suçlara karıştıkları değerlendirilen 4 ayrı organize suç örgütüne mensup 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar, İstanbul'un yanı sıra Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyonkarahisar ve Elazığ'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin "Kasten Öldürme", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Mala Zarar Verme", 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında çeşitli suçlara karıştıkları belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, elebaşılarının yurt dışında bulunduğu ve bazıları hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olduğu bildirilen 4 ayrı organize suç örgütü hedef alındı.

Gözaltına alınan 74 şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.