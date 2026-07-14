Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ile Yeminli Mali Müşavir Mehmet Çalışkan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan'ı Ankara'da ziyaret etti. Görüşmede Adıyaman'da devam eden yatırımlar, planlanan projeler ve kentin öncelikli ihtiyaçları ele alınırken, Çarşı Projesi üzerinde de kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman'ın kalkınmasına yönelik yatırımların sürdüğünü belirterek, Çarşı Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede de gündeme getirildiğini, projenin ilgili bakanlıklar nezdinde yakından takip edildiğini ifade etti.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ise görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek, gündemlerinin tamamen Adıyaman olduğunu söyledi. Çarşı Projesi'nin şehrin yeniden ayağa kalkması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Dişkaya, projeye gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla Milletvekili Hüseyin Özhan'a teşekkür etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.